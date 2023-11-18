Türkiye'den en az ve en çok yabancının bulunduğu illeri belli oldu

Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı. Türkiye'de en çok yabancının bulunduğu ve en az yabancının bulunduğu iller belli oldu. İşte o iller...

Hatice Özen KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye'den en az ve en çok yabancının bulunduğu illeri belli oldu

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 9 Kasım itibarıyla ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1 milyon 127 bin 38 oldu.

İkamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancıların illere göre dağılımında ilk sıradaki İstanbul, 568 bin yabancıya ev sahipliği yaptı.

Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısında İstanbul'un ardından Antalya yer aldı. Antalya'da ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 130 bin 994 olarak kayıtlara geçti.

En fazla ikamet izni alınan kentlerden Ankara'da 71 bin 832, Bursa'da 51 bin 566, Mersin'de 41 bin 190, İzmir'de 24 bin 247, Muğla'da 22 bin 586 yabancı yaşıyor.

EYabancıların en az ikamet izni aldığı kent Tunceli oldu. 53 yabancının yaşadığı Tunceli'nin ardından, Muş'ta 81, Bayburt'ta 174, Ardahan'da 191 yabancı ikamet izni ile bulunuyor.

Bu yıl yabancılardan 673 bin 355'i kısa dönem, 140 bin 99'u öğrenci, 114 bin 282'si aile, 199 bin 302'si diğer ikamet izni ile Türkiye'de bulunuyor. Kısa dönem ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sıralamasında ilk sırada Irak vatandaşları yer aldı.

Öğrenci ikamet izni ile Türkiye'deki yabancı sıralamasında İran vatandaşları, aile ikamet izni ile Türkiye'de bulunan ülke vatandaşlarından da Azerbaycan ilk sırada yer aldı.

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i.

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