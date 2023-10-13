Türkiye’den Filistin’e ilk insani yardım gitti

Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Türkiye'nin Gazzeli siviller için insani yardımlarını taşıyan ilk uçak Mısır'a iniş yaptı.

Türkiye’den Filistin’e ilk insani yardım gitti

İsrail Filistin çatışmaları 7 gündür devam ediyor. Türkiye, Gazze'ye yardım malzemesi olarak gıda kolileri ve acil sağlık malzemeleri gönderdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'a gidecek. Bakan Fidan yarın Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüşecek. Büyükelçi atamasından sonra yapılan ilk toplantı olması dolayısıyla kritik olan bu görüşmede İsrail Filistin arasındaki çatışmalara çözüm başlıkları da masada olacak.

REHİNELER İÇİN DE DEVREYE GİRİLİYOR

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar başladığı andan itibaren çok yönlü bir şekilde diplomasi trafiği yürütülüyor. Bu görüşmelerin nihai sonucu alınmış oldu. Yardım uçağının bugün yola çıkması önem teşkil ediyor. Türkiye, rehineler için de devrede ve görüşmeler sürüyor.

AFAD ve Kızılay koordinesinde hazırlanan yardımlar, El-Ariş Havalimanına indi, yardımlar tırlara yüklenerek Mısır'ın Refah kapısına gönderilecek. Daha sonra Gazze'ye ulaştırılacak.

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