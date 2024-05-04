Türkiye'den ilk hac kafilesi 9 Mayıs'ta gidecek

Kaynak: AA
Türkiye'den ilk hac kafilesi 9 Mayıs'ta gidecek
Bu yıl hac döneminin ilk kafilesi, 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye'den kutsal topraklara gidecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yılki hac dönemiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Erbaş, ilk kafilesinin 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye'den kutsal topraklara uğurlanacağını ifade etti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı hac döneminin ilk kafilesini, 9 Mayıs Perşembe günü ülkemizden kutsal topraklara uğurlayacağız inşallah. Yüce Rabbimiz tüm hacılarımızın ibadetlerini makbul, haclarını mebrur eylesin. Çıktıkları bu yol kolay ve mübarek olsun inşallah" dedi.

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HAC 2024 GİDİŞ - DÖNÜŞ TARİHLERİ

2024 hac gidişleri 9 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında olacak. Dönüşler ise 22 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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