﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi

Agencia AJN’ın haberine göre; sahte ilaçların kullanımı sağlığa zarar verebilir ve ödem, depresyon, yorgunluk ve sinirlilik gibi yan etkilere neden olabilir.

Pregnyl enjeksiyonları, kadının yumurtalığında yumurtanın normal gelişimini destekleyen ve yumurtlama sırasında salınmasını uyaran bir hormon olan insan koryonik gonadotropinden (HCG) yapılır. HCG, kadınlarda kısırlığı tedavi etmek ve erkeklerde sperm sayısını artırmak için kullanılan bir ilaç olduğu açıklandı.

İsrail vatandaşı olmayan suç zanlısı, valizinde çok sayıda hap ve çeşitli türde şişelerle yakalandı.

Gümrük yetkilileri tarafından sorgulanan zanlı doktor olduğunu iddia etti. Ancak bakanlığın buna dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Yapılan laboratuvar testleri ampullerin sahte olduğunu, gözetim altında üretilmediğini, orijinal ilacın üretildiği maddelerle bağdaşmayan kalitesiz maddeler içerdiğini doğruladı.