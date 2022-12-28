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Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi

Müfettişler ile Gümrük ve Maliye Dairesi yetkilileri, Ürdün'e giden Allenby köprüsü geçişinde Türkiye'den getirilen yüzlerce sahte Pregnyl 500 IU hormon ele geçirdi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 00:06
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Türkiye'den İsrail'e kaçırılan tehlikeli sahte enjekte edilebilir hormonlar ele geçirildi

Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
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Agencia AJN’ın haberine göre; sahte ilaçların kullanımı sağlığa zarar verebilir ve ödem, depresyon, yorgunluk ve sinirlilik gibi yan etkilere neden olabilir.

Pregnyl enjeksiyonları, kadının yumurtalığında yumurtanın normal gelişimini destekleyen ve yumurtlama sırasında salınmasını uyaran bir hormon olan insan koryonik gonadotropinden (HCG) yapılır. HCG, kadınlarda kısırlığı tedavi etmek ve erkeklerde sperm sayısını artırmak için kullanılan bir ilaç olduğu açıklandı.

İsrail vatandaşı olmayan suç zanlısı, valizinde çok sayıda hap ve çeşitli türde şişelerle yakalandı.

Gümrük yetkilileri tarafından sorgulanan zanlı doktor olduğunu iddia etti. Ancak bakanlığın buna dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Yapılan laboratuvar testleri ampullerin sahte olduğunu, gözetim altında üretilmediğini, orijinal ilacın üretildiği maddelerle bağdaşmayan kalitesiz maddeler içerdiğini doğruladı.

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Yok Canim
28.12.2022 00:54
Sastik mi? Her seyin sahtesi bizden sorulur.  
 
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