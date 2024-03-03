Türkiye’den Japonya’ya gıda yağdı

Kaynak: Ekonomim
Türkiye’den Japonya’ya gıda yağdı
Japonya’nın gıda ithalatı son 5 senede yüzde 17’lik artışla 62 milyar dolardan 73,6 milyar dolara ilerlerdi. Türkiye’nin Japonya’ya gıda ihracatı aynı dönemde yüzde 72’lik artış kaydederek 164 milyon dolardan 282 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk gıda sektörünün Japonya pazarında hedeflerine ulaşması amacıyla 5-8 Mart 2024 tarihleri arasında Tokyo’da Foodex Japan Fuarı’na 51 firmayla katıldıklarını söyledi.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, ihracatta güçlü oldukları Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve ABD pazarları yanı sıra Japonya, Çin, Hindistan gibi pazarlarda büyümek istediklerini vurguladı.
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise, Türkiye’den Japonya’ya gıda ihracatında su ürünleri sektörünün 2023’te 53 milyon dolarlık payla ikinci sırada yer aldığını aktardı.

İlgili Haberler
Kimya sektörü şubatta yüzde 15 büyüdü
Kimya sektörü şubatta yüzde 15 büyüdü
Sipariş ettiği tablet yerine taş geldi
Borsanın 10 yıllık mart performansı
Borsanın 10 yıllık mart performansı
Denizbank’tan 8 Mart jesti. Sağlık paketi hediye ediyor
Denizbank’tan 8 Mart jesti. Sağlık paketi hediye ediyor
Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı?
Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı?
Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?
Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?
Dünyaca ünlü banka doların kaç TL olacağını açıkladı
Dünyaca ünlü banka doların kaç TL olacağını açıkladı
Son Haberler
Hayvanları Koruma Örgütü misk kedilerine yönelik işkenceyi eleştirdi Dünya
Hayvanları Koruma Örgütü misk kedilerine yönelik işkenceyi eleştirdi
Konyaspor'un Pendikspor galibiyetindeki kahramanı Recep Çınar açıkladı Spor
Konyaspor'un Pendikspor galibiyetindeki kahramanı Recep Çınar açıkladı
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 ölü Dünya
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 ölü
Samsun'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsunspor'un Başakşehir'e kaybetmesinin en büyük nedenini açıkladı. Mirza Şeker yazdı Spor
Samsunspor'un Başakşehir'e kaybetmesinin en büyük nedenini açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? Uzman isim ‘Yüzde 100’ diyerek açıkladı Ekonomi
Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? Uzman isim ‘Yüzde 100’ diyerek açıkladı
Ayılıp bayılmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayılıp bayılmak deyimi ne anlama geliyor?