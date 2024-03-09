Türkiye'den Kenya'ya gıda yardımı

Ramazan ayı sebebiyle gıda paketi ile Kur'an-ı Kerim dağıtımı, iftar ve su kuyusu açmak amacıyla Kenya'ya gelen TDV heyeti, Malindi'deki bir okul bahçesinde yardım paketleri hazırladı.

İçinde pirinç, şeker, sıvı yağ, makarna, fasulye, un ve tuz yer alan paketler, yardıma muhtaç ailelere verildi.

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TDV yetkilisi Muhammed Recai Çamurlu, AA muhabirine, vakfın bu yıl ramazan faaliyetlerini Türkiye haricinde 74 ülkedeki 350 bölgede devam ettirdiğini söyledi.

Kendilerine vekalet edilen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere verdiklerini belirten Çamurlu, 10 kişilik heyetle Kenya'nın 9 farklı bölgesinde 4 bin gıda yardımı kolisi dağıtacaklarını söyledi.

Çamurlu, gıda yardımının yanı sıra Kenya'da ramazan ayında 10 bin kişilik iftar verileceğini, 8 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapılacağını söyleyerek, 3 su kuyusu da açılacağını aktardı.

Gıda yardımlarının ilk bölümünü dağıttıklarını belirten Çamurlu, "Malindi'de 400, Chakama'da 250, Isiolo'da 500 ve Kitui'de 500 olmak üzere 1650 aileye gıda yardımı kolisi dağıtıldı. Hayırseverlerimizin bağışladığı yardımları buradaki Müslüman kardeşlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.