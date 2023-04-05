5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

"Sanal anjiyo" uygulaması başlatıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa ettiği ve donattığı 72 yataklı Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinde, sanal anjiyo uygulaması başlatıldı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 07:45
Takip Et

Türkiye'Den Kırgızistan'a "Sanal anjiyo" hediyesi

''Sanal anjiyo'' uygulaması başlatıldı
+
Aa
-

Editör: Naim Arıoğlu

Halk arasında "sanal anjiyografi/kalp tomografisi" olarak da bilinen koroner BT anjiyografiye, koroner arter hastalığının var olup olmadığını veya bu hastalığa müdahale gerekip gerekmediğini belirlemek için başvuruluyor. Başhekim Prof. Dr. Mete Hıdıroğlu, AA muhabirine açıklama yaptı. Açıklamada, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin daha çok kalp ameliyatları üzerine kurulduğunu belirterek hastanede son model ultrasonografi (US), manyetik rezonans görüntüleme (MR tetkiki) ve bilgisayarlı tomografi (BT) cihazının mevcut olduğunu hatırlatıldı.

 

Kardiyoloji kliniğine göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleriyle başvuranların sayısında artış olduğunu aktaran Prof. Hıdıroğlu, US, BT ve MRG'nin tanı konulmasında ve tedavinin yönlendirilmesinde yardımcı olacağının altını çizdi. Hıdıroğlu, Türkiye'den Prof. Dr. Halil Arslan'ın, bu cihazlarla yapılacak kardiyovasküler incelemelerin hastanede başlatılması, eksiklerin giderilmesi ve ilgili teknisyenlerin eğitimi için geldiğini belirtti. Sanal anjiyografinin Türkiye'de çok yaygın kullanıldığını aktaran Prof. Dr. Halil Arslan şunarı söyledi:

"Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinde de bu uygulamanın başlatılmasıyla önemli bir eksiklik giderilmiş oldu. Ayrıca Kardiyak MR çekimleri de başlatılmış olup bu alanda Kırgızistan da ilk ve tek olma konumuna gelmiş bulunmaktadır. Yeni alınan gelişmiş üst düzey Doppler US cihazı ile özellikle damar hastalıklarının tanısında ve diğer tüm sonografi uygulamalarında kullanılmaya başlanmış bulunmaktadır."

"BU HASTANE, TÜRKİYE'NİN KIRGIZİSTAN'A OLAN EN BÜYÜK HEDİYESİ"

Kırgızistan Sağlık Bakanlığınca 4 ay önce görevlendirilen Başhekim Vekili Talantbek Batıraliyev de "Büyük gururla ifade etmek istiyorum; bu hastane, Türkiye'nin Kırgızistan'a olan en büyük hediyesidir." diye konuştu. Batıraliyev, TİKA tarafından kurulan hastanede, Türk tıp uzmanlarının katkılarıyla dünya standartlarında ameliyatların ve eğitimlerin yapıldığını vurgulayarak, hastalara kardiyoloji hizmetlerin kaliteli şekilde verildiğinin altını çizdi.

AA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
1
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
2
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
3
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
5
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
6
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
7
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Mersin’de 27 adrese asayiş operasyonu
﻿Mersin’de 27 adrese asayiş operasyonu
﻿Mersin’de 27 adrese asayiş operasyonu
﻿Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı
﻿Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı
﻿Ali Koç görevi bırakacak ama bir şartı var. Attila Gökçe'den bomba yazı
﻿Muğla'da deprem
﻿Muğla'da deprem
﻿Muğla'da deprem
﻿Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
﻿Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
﻿Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.