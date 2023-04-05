''Sanal anjiyo'' uygulaması başlatıldı

Editör: Naim Arıoğlu

Halk arasında "sanal anjiyografi/kalp tomografisi" olarak da bilinen koroner BT anjiyografiye, koroner arter hastalığının var olup olmadığını veya bu hastalığa müdahale gerekip gerekmediğini belirlemek için başvuruluyor. Başhekim Prof. Dr. Mete Hıdıroğlu, AA muhabirine açıklama yaptı. Açıklamada, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin daha çok kalp ameliyatları üzerine kurulduğunu belirterek hastanede son model ultrasonografi (US), manyetik rezonans görüntüleme (MR tetkiki) ve bilgisayarlı tomografi (BT) cihazının mevcut olduğunu hatırlatıldı.

Kardiyoloji kliniğine göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleriyle başvuranların sayısında artış olduğunu aktaran Prof. Hıdıroğlu, US, BT ve MRG'nin tanı konulmasında ve tedavinin yönlendirilmesinde yardımcı olacağının altını çizdi. Hıdıroğlu, Türkiye'den Prof. Dr. Halil Arslan'ın, bu cihazlarla yapılacak kardiyovasküler incelemelerin hastanede başlatılması, eksiklerin giderilmesi ve ilgili teknisyenlerin eğitimi için geldiğini belirtti. Sanal anjiyografinin Türkiye'de çok yaygın kullanıldığını aktaran Prof. Dr. Halil Arslan şunarı söyledi:

"Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinde de bu uygulamanın başlatılmasıyla önemli bir eksiklik giderilmiş oldu. Ayrıca Kardiyak MR çekimleri de başlatılmış olup bu alanda Kırgızistan da ilk ve tek olma konumuna gelmiş bulunmaktadır. Yeni alınan gelişmiş üst düzey Doppler US cihazı ile özellikle damar hastalıklarının tanısında ve diğer tüm sonografi uygulamalarında kullanılmaya başlanmış bulunmaktadır."

"BU HASTANE, TÜRKİYE'NİN KIRGIZİSTAN'A OLAN EN BÜYÜK HEDİYESİ"

Kırgızistan Sağlık Bakanlığınca 4 ay önce görevlendirilen Başhekim Vekili Talantbek Batıraliyev de "Büyük gururla ifade etmek istiyorum; bu hastane, Türkiye'nin Kırgızistan'a olan en büyük hediyesidir." diye konuştu. Batıraliyev, TİKA tarafından kurulan hastanede, Türk tıp uzmanlarının katkılarıyla dünya standartlarında ameliyatların ve eğitimlerin yapıldığını vurgulayarak, hastalara kardiyoloji hizmetlerin kaliteli şekilde verildiğinin altını çizdi.

AA