Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Türkiye'den Nepal’e taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Nepal'de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Nepal'in başkenti Katmandu'da, bir uçağın kalkış sırasında pistte kayarak kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti.

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Görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını belirtmişlerdi.

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