Türkiye'den Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Nepal’e taziye mesajı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Nepal'de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Nepal'in başkenti Katmandu'da, bir uçağın kalkış sırasında pistte kayarak kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti.
Görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını belirtmişlerdi.
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