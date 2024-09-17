Türkiye'den Sudan'a insani yardım gemisi

Kaynak: AA
Türkiye'den Sudan'a insani yardım gemisi

Türkiye, haziran ayından bu yana devam eden sel felaketleri nedeniyle insani koşulları giderek zorlaşan Sudan’a iki ayrı insani yardım gemisi gönderdi.

Türkiye, Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Türkiye, Sudan’da haziran ayından bu yana devam eden sel felaketleri yüzünden ülke genelinde insani koşulların giderek daha da zorlu hale gelmesi ve bölge halkının temel gıda ürünlerine erişmede zorluklar yaşaması sebebi ile 13 Temmuz ve 6 Eylül’de olmak üzere Sudan’a iki insani yardım gemisi gönderdiğini açıkladı.

Bu yardım gemilerinden SARDES isimli ilk gemi, AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşların (STK) katkılarıyla hazırlandı ve çoğunlukla gıda, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan 2 bin 408 ton insani yardım, Sudan’a ulaştı.

Dışişleri Bakanlığının desteği ve AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve STK'ların katkılarıyla hazırlanan ve çoğunlukla çadır ve gıda malzemelerinden oluştuğu yaklaşık 3 bin tonluk ikinci insani yardım gemisi, Port Sudan’a limanına doğru 16 Eylül’de Mersin Limanı’ndan hareket etti.

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