Türkiye’den Tayvan’a ihraç edilen meyve suyunda zararlı madde ortaya çıktı

Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi, Türkiye’den Tayvan’a ihraç edilen elma suyunda olması gerekenden daha fazla limitin üstünde mikotoksin çeşitlerinden patulin bulunduğunu tespit etti.

Yapılan açıklamada, 30 Kasım'da yapılan numune testinde elma sularında kilogram başına 62 mikrogram patulin tespit edildiği ifade edildi. Tayvan gıda kanunlarına göre olması gereken miktarın 50 mikrogram olduğu aktarıldı.

AŞIRI OLGUNLAŞAN ELMALARDA BULUNUYOR

Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi Direktör Yardımcısı Lin Chin-fu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, patulinin aşırı olgunlaşmış elmalarda bulunabileceğini, bu maddenin insan ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu, kansere neden olabileceğini ifade etti.

Uzman doktor Yen Tzung-hai ise yaptığı açıklamada, kısa sürede aşırı miktarda patulin tüketiminin bulantı ve kusmaya sebep olacağını söyledi. Yen, renginde değişiklik olması, kötü kokması, son kullanma tarihinin geçmesi veya ambalajının hasar görmesi gibi durumlarda insanları elma suyunu içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.