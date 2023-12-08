Türkiye’den Yunanistan’a göçmen akınını durdurma sözü

Erdoğan ile Miçotakis arasında gerçekleşen toplantıda Yunan tarafı, adalara getirdikleri vize serbestisi ile Türk turistleri çekerek ekonomik çıkarım elde etmişlerdi. Yunanların göçmen akını konusunda da Türkiye’den taahhüt aldığı ve bu akının durdurulacağının sözünün verildiği ortaya çıktı.

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye’den Yunanistan’a göçmen akınını durdurma sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün bir araya geldi.

Miçotakis, Başbakanlık'taki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl iki ülkede de doğal afetlerin yaşandığını, geniş kapsamda ise çatışmalar ve savaşların ülkeler için birçok sorun teşkil ettiğini belirtti.

Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışı tehdit eden durumların yaşandığını hatırlatan Miçotakis, "İki ülkenin çok iyi bir şekilde bir arada, çok sakin bir ortamda ilişkilerini devam ettirmesi çok önemli. Her bir tarafın yaşadığı sorumlara çözüm yaratabilmek çok önem arz ediyor." diye konuştu.

VİZE SERBESTİSİ İLE TÜRK TURİSTLER ADALARA GİDEBİLECEK

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlediği basın toplantısında, “Doğu Ege'de bütün yıl boyunca 7 günlük bir süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini bir karar olarak ele aldık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Ege'yi bir barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye-Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız." dedi.

GÖÇMEN MESELESİ YUNAN BASININDA

Ekonomik işbirliği, güvenlik, Akdeniz meselesi gibi konuların ele alındığı görüşmelerde ise Yunan tarafının pastadan büyük bir dilimi daha aldığı ve kârlı çıkan taraf olduğu ortaya çıktı.

Yunan basınının önde gelen gazetelerinden olan Kathimerini’de yer alan habere göre, Türkiye göçmen akınının durdurulması konusunda Yunanistan’a bir takım sözler verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis, Vatandaşları Koruma Bakanı Ioannis Oikonomou ve Denizcilik Bakanı Christos Stylianides arasında gerçekleştirilen toplantıda bu sözlerin verildiği belirtildi.

Gazete, ‘‘Türkiye İçişleri Bakanı, 3 Yunan Bakana, Türkiye’nin karadaki göç akınını durdurduğu gibi denizdeki göçmen akışını da durdurma niyetinde olduğunu söylediğini’’ bildirdi.

Toplantıda Yunan ve Türk Sahil Güvenlik komutanlarının da hazır bulunduğu, aralarında doğrudan iletişimi kolaylaştırmak için 24 saat açık bir yardım hattı kurmaya karar verdikleri açıklandı.

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