“Türkiyeliyim” sözünü yere göğe sığdıramadı! Sahip çıktı...

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
“Türkiyeliyim” sözünü yere göğe sığdıramadı! Sahip çıktı...

Chobani şirketinin Erzincanlı sahibi Hamdi Ulukaya'nın 'Türk Milleti' yerine 'Türkiyeliler' tabirini kullanması sonrası gelen tepkilerin ardından Yandaş kalem Ahmet Hakan sahip çıktı.

Yandaş kalem Ahmet Hakan, ‘Türkiyeliyim’ sözlerine sahip çıktı. Hakan, “Türk’üm” demek de meşrudur. “Türkiyeliyim” demek de meşrudur. “Türk” sözcüğünü bir “etnisite” nitelemesi olarak algılayanların, kendilerine “Türkiyeliyim” demelerinden rahatsız olmak gereksiz” dedi.

"TÜRKİYELİLER" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Chobani şirketinin Erzincanlı sahibi Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla yapılan sponsorluk imza töreninde açıklamalar gündeme damga vurdu. Ulukaya, toplantıdaki konuşmasında ”tüm Türkiyeliler ve halkımız…" ifadeleri ile başlarken, 'Türk Milleti' yerine 'Türkiyeliler' tabirini kullanması tepkilerin odağı olmuştu.

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YANDAŞ AHMET SÖZLERE SAHİP ÇIKTI

“Türkiyeli” sözlerine ise yandaş yazar Ahmet Hakan sahip çıktı. Hakan, “Türk’üm” demek de meşrudur. “Türkiyeliyim” demek de meşrudur. Biz hem “Türk’üz” hem de “Türkiyeliyiz”. “Türk” sözcüğünü bir “etnisite” nitelemesi olarak algılayanların, kendilerine “Türkiyeliyim” demelerinden rahatsız olmak gereksiz” dedi.

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Türk kelimesinin zorunluluğu olmadığını söyleyen Hakan, “Bırakın birileri de “Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bir Türkiyeliyim” desin. Bu cümle, yeterince Türk bir cümledir. “Yetmez, herkes Türk’üm diyecek” zorlamasına gerek yok” ifadelerini kullandı.

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