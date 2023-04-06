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Meta Türkiye'nin 2023 genel seçimleri için hazırlık yapıyyor

Meta, Türkiye Genel Seçimleri için Seçim Operasyon merkezini devreye soktuğunu duyurdu. Dijital okuryazarlığı artırmak ve seçimlerle ilgili çevrimiçi yayılan asılsız bilgilerin önüne geçebilmek için eğitim programları başlattığını ifade etti.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:32
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Türkiye'nin 2023 genel seçimleri için Meta'dan hazırlık

Meta Türkiye'nin 2023 genel seçimleri için hazırlık yapıyyor
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İHA

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, 14 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlamak için yanlış bilginin yayılmasını azaltmak ve zararlı içerikleri kaldırmak için teknoloji ve insan kaynaklarına yatırım yapacağını açıkladı.

Seçim yaklaştıkça, potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak belirlemek ve daha hızlı aksiyon alabilmek için Seçim Operasyonları Merkezini devreye sokan şirket, Türkiye'deki dijital okuryazarlığı artırmak ve seçimlerle ilgili çevrimiçi yayılan asılsız bilgilerin önüne geçebilmek için eğitim programları başlattığını duyurdu.

ASILSIZ BİLGİLER PLATFORMDA YER ALMAYACAK

Meta'nın Topluluk Standartları, halihazırda Facebook ve Instagram'daki taciz, şiddete teşvik, etnik köken veya din temelli saldırıları yasaklayan politikalarının yanı sıra seçimlerle ilgili birçok alanı da kapsıyor.

Meta, bu kuralları ihlal eden içerikleri tespit ettiğinde platformlarından kaldırıyor. Seçim günü yaklaştıkça bu tür içeriklerin herkes için daha kritik bir konumda olduğunun altını çizen Meta, Topluluk Standartları sistemini desteklemek amacıyla, potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edebilmek ve daha hızlı aksiyon alabilmek için Türkiye Seçim Operasyon Merkezini etkinleştirme kararı aldı.

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