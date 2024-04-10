Türkiye'nin 3 aylık ihracatına Bursa'dan 4 milyar dolar katkı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, önemli sanayi şehirlerinden Bursa'dan ilk çeyrekte 180 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde 4 Milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Ocak-Mart 2024 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 arttış kaydedildi. .

Bursa'dan en fazla ihracat, 616 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. İkinci sırada Fransa yer aldı. İtalya'ya ihracat da üçüncü sırada konumlandı.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ OTOMOTİV OLDU

Bursa'dan İhracatta otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyon makine ve aksamları başı çekti. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin Ocak-Mart 2024 dönemindeki ihracatı, 1 milyar 818 milyon 10 bin dolar olarak kayıtlarda yer aldı.

Geçen yıla aynı döneminde 1 milyar 725 milyon 547 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren şehrin otomotivdeki artış oranın yüzde 5,4 olarak kayıtlara geçti.

Bursa'nın dış satımında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü temsilcileri ise ilk çeyrekte 390 milyon 665 bin dolar ihracat rakamına ulaştı.

Uçüncü sırada yer alan Makine ve aksamları sektörünün 3 aylık ihracatı ise 328 milyon 864 bin dolar oldu. .

Bursa'nın ilk çeyrekteki ihracatına diğer sektörlerden tekstil ve ham maddelerinde 328 milyon 432 bin, çelikte 260 milyon 665 bin, kimyevi maddeler ve mamullerinde 200 milyon 973 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 183 milyon 713 bin, demir ve demir dışı metallerde 146 milyon 975 bin, iklimlendirme sanayinde 130 milyon 324 bin dolarlık katkıda bulunuldu.

Çimento, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik ve elektronik, gemi yat ve hizmetleri, halı, yaş meyve ve sebze sektörleri başta olmak üzere 15 sektördeki Bursa'nın toplam ihracatı ise 308 milyon 10 bin dolar oldu.