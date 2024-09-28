Türkiye'nin 37 şehrinde almadık yer bırakmadılar 'Suriyeliler yasak deldi'

Suriyeli sayısı 12 yıl içinde rekor bir artış ile 3 milyon 96 bin 157 kişiye ulaştı. 1927 yılında çıkarılan Mukabele-i Bilmisil Kanunu’na göre Suriyelilerin Türkiye’den arazi veya konut almaları yasaklanmıştı. Fakat, Suriyeler yabancılara satılan toprakların 3 milyon 456 bin 697 metrekarelik kısmına sahip olduğu ortaya çıktı. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Sözcü’ye açıkladı.

12 YIL İÇİNDE REKOR ARTTI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 29 Ağustos 2024’te açıklanan verilere göre Türkiye’deki Suriyeli sayısı 3 milyon 96 bin 157 kişi oldu. Bu rakam 2012 yılında 14 bin olarak kayıtlara geçmişti. Ülkemizde şu anda ikamet eden yabancı sayısı 5 milyonu geçtiği İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilmişti.

37 İLDE 484 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Sözcü Tv’ye verdiği açıklamada, 1927 yılında çıkarılan Mukabele-i Bilmisil Kanunu’na göre Suriyelilerin Türkiye’den arazi veya konut almalarının yasak olduğunu ancak verilerde bunun olmadığını söyledi. Uzun, “Türkiye’de son 5 yılda 20 milyon 263 bin metrekare arazi yabancılara satıldı. Suriyeliler kurdukları ya da ortak oldukları 2 bin 568 tüzel kişiliği kullanarak 37 ilde 484 futbol sahası büyüklüğünde toprak ve 33 ilde 3.987 konut, dükkan ve ofis satın almışlar.” ifadelerini kullandı.

MUKABELE-İ BİLMİSİL KANUNU NEDİR?

1927 tarih 1062 sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu yürürlükte yerini koyuyor. Kanuna göre; Türkiye'de hiçbir Suriyeli taşınmaz satın alamaz. Bu Kanun uyarınca Suriye'nin Türklerin taşınmazlarına el koymaları üzerine, bu kanun çıkarılmış ve Suriyelilerin Türkiye'de mevcut bütün taşınmazlarına el konulduğu belirtildi.