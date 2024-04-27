Türkiye'nin 38 yıllık gıda devi icradan satılık. Satış bedeli belli oldu

Türk gıda sektöründe yaşanan zorluklar ve ekonomik kriz, birçok firmayı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Konya merkezli Rasa Organik Yaşam Ürünleri Sağlık Gıda Tarım Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi de bu zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Şirketin maddi imkansızlıklar nedeniyle yüzde 33’lük hissesi icradan satışa çıkartıldı. İcra dairesi tarafından satışa çıkarılan marka, 6 milyon liralık bedelle bir şirkete ortak olacak.

Ekonomi uzmanları, krizin 2025 yılının sonuna kadar devam edebileceğini ve gereksiz harcamalardan kaçınmalarını tavsiye ediyor.