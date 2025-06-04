Türkiye'nin 6. zengini İpek Kıraç evleniyor! Gönlünü bakın kime kaptırmış

Türkiye'nin 6. zengini olan İpek Kıraç uzun süredir birlikte aşk yaşadığı Bursalı DJ sevgilisi Sezer Uysal ile evlilik hazırlıklarına başladığı ileri sürüldü.

EVLİLİK HAZIRLIĞINDA

İpek Kıraç son olarak, kendisini evlatlıktan reddeden babası İnan Kıraç'ın demans rahatsızlığı ve Emine Alangoya ile evliliğinin iptali iddiaları sonrası gündeme gelmişti.

2.7 milyar servetiyle adından söz ettiren İpek Kıraç'ın, evlenmeye karar verdiği iddia edildi.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, İpek Kıraç'ın iki yıldır aşk yaşadığı Bursalı DJ sevgilisi Sezer Uysal ile hayatını birleştirmeye karar verdiği öğrenildi.

İPEK KIRAÇ KİMDİR

Türk iş insanı ve yönetici. Suna ve İnan Kıraç tarafından küçük yaşta evlat edinilen İpek Kıraç, Vehbi Koç’un torunu olarak Koç ailesinin bir üyesi.

2002’de Koç Özel Lisesi’nden, 2007’de Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Annesi Suna Kıraç’ın ALS hastalığına yakalanması nedeniyle biyoloji alanında eğitim aldı ve, Harvard Üniversitesi’nde Dr. Robert Brown ile ALS üzerine çalışmalar yaptı. 2011’de Brown Üniversitesi’nde kamu sağlığı yüksek lisansı tamamladı. Ayrıca Amerikan Hastanesi’nde staj yaparak klinik deneyim kazandı.

İpek Kıraç, 2012-2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik’in CEO’luğunu yürüttü. Şirketi lüks yat sektöründe küresel bir markaya dönüştürerek Türkiye’nin en büyük 500 ihracatçısı arasına soktu. Şirketin cirosu bu dönemde 5 kat, kârlılığı ise 20 kat arttı. Halen Sirena Marine’in Yönetim Kurulu Başkanı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Kıraç, Vehbi Koç Vakfı, Amerikan Hastanesi, Arçelik Pazarlama A.Ş., Setur ve diğer kurumlarda yönetim kurulu üyelikleri yapmakta. Ayrıca Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi.

2021’de annesi Suna Kıraç anısına “Suna’nın Kızları” eğitim inisiyatifini başlattı, kız çocuklarının hayallerini destekleyen bir ekosistem oluşturmayı amaçladı.

Sokak hayvanlarının refahı için SemtPati Vakfı’nı kurdu ve 25.000 gönüllüyü dijital teknolojilerle bir araya getirdi. Forbes’un 2024 Türkiye Milyarderler Listesi’nde 3,1 milyar dolar servetiyle 2. sırada yer aldı. Türkiye’nin en zengin kadını unvanını kazandı.

Kişisel hayatında, babası İnan Kıraç ile miras ve evlatlıktan ret davaları nedeniyle gerilim yaşadı. 2024’te İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğine karşı akıl sağlığı gerekçesiyle vasi atanması talebinde bulundu.