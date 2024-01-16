Türkiye'nin 70 yıllık dev et markası iflas etti. 7 ay önce konkordato istemişti

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin 70 yıllık dev et markası iflas etti. 7 ay önce konkordato istemişti
Konya Beyşehir’de 1000 dönümlük arazide 2.500 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip çiftliği olan büyük bir şirket battı. 74 yıllık Hacıince Et şirketi, 7 ay önce konkordato başvurusunda bulunmuştu. İflas binlerce işçinin işsiz kalmasına neden oldu.

Alanyahaber’de yer alan bilgilere göre, Türkiye’deki ekonomik krizden nasibini alan dev şirketlerden biri de 74 yıllık Hacıince Et oldu. Alanya’da da bir tesisi bulunan şirket, Avrupa ve Orta Doğu’da yaşanan savaşlar ve tedarik problemleri nedeniyle iflasını ilan etti. Şirketin binlerce çalışanı işsiz kaldı.

1950 yılında kurulmuş ve 74 yıllık bir tarihe sahip olan Hacıince Et’in iflası resmileşti. Konya Beyşehir’de 1000 dönümlük arazide 2.500 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip çiftliği olan şirket, geçen yaz konkordato istemişti. Meram İlçesi Kaşınhanı Mahallesi’ndeki et entegre tesisi için mahkeme son kararını verdi. Konya 1. İcra Dairesi, kararın ardından alacaklıları bilgilendirdi.

DİM VE AL-ET MARKALARIYLA ÜRETİM YAPIYORDU

74 yıllık şirketin bu duruma düşmesinin sebebi olarak, Konya’da yapılan entegre tesis yatırımı gösteriliyor. Tesis faaliyete geçtikten sonra, bir fast food zinciriyle yapılan sözleşmenin sona ermesi şirketi zora sokmuştu.

Hacıince, Dim ve Al-Et markalarıyla üretim yapıyordu. Türkiye’deki fast food zincirlerine bir zamanlar ürün sağlayan markanın Konya ve Alanya’da tesisleri bulunuyordu. Şirkette çalışan binlerce kişi işsiz kaldı.

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