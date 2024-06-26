Türkiye'nin 89 yıllık dev çınarı iflasla boğuşuyor. Sektörde bomba etkisi yarattı

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve global olarak yaşanan daralma, birçok şirketin iflas etmesine yol açtı.

Bu şirketlerin arasında, Türkiye'de 90 yıldır faaliyet gösteren Nalbantoğlu Demir Saç ve İnşaat AŞ de katıldı. Demir çelik sektöründe köklü firmalardan biri olan şirket, mali darboğaza daha fazla dayanamadı.

İFLAS SÜRECİ HIZLANDI

Bir süredir yaşadığı mali darboğazı aşamayan Nalbantoğlu Demir Saç AŞ, mahkemeye başvurdu. Şirket adına Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, hacizlere karşı korunma talep edilirken, başvuru üzerine şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet verilmişti.

Mahkeme, 14 Haziran’da yeni bir karar aldı. Şirketin konkordato talebi geri çevrildi. Verilen tüm tedbir kararları ise kaldırılırken, iflas süreci de hızlandı.

YILDA 900 BİN TON ÇELİK

Yıllık 900 bin ton yassı çelik üretme kapasitesi bulunan şirket, ABD ve Avrupa ülkeleri ile milyonlarca dolarlık ticaretler gerçekleştirmişti.