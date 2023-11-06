Türkiye'nin AB üyeliğine Estonya'dan destek geldi

Estonya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart, Estonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Estonya'nın gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlayacağını hatırlatan Reinart, Türkiye'nin geçmişte Estonya'da Sovyet yönetimini tanımadığını, Estonyalıların Türkiye'nin bu duruşunu hiç unutmayacağını söyledi.

Reinart, iki ülke arasında "güçlü ve mükemmel" ilişkiler bulunduğuna işaret ederek, "Estonya ve Türkiye her zaman birbirinin dostu olmuştur" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Estonya arasındaki dostluğun takdirle karşılandığını belirten Reinart, "Türkiye'de görev yapan bir büyükelçi olarak elbette bu ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak isterim" dedi.

Büyükelçi Reinart, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin daha da güçlendirilmesini istediklerini vurgulayarak, "Estonya ve Türkiye'nin NATO'da müttefik olarak birbirlerine biçtikleri rolü takdir ediyoruz. Açıkçası Türkiye, Estonya'nın güvenliğini destekledi" şeklinde konuştu.

Geçmişte de Estonya'nın Ankara Büyükelçisi olmak istediğini ancak o dönemde bu pozisyonun dolu olması nedeniyle arzusunu hayata geçiremediğini dile getiren Reinart, ikinci başvurusunda Ankara'ya atandığını kaydetti.

Reinart, Estonya ve Türk halklarının birbirine benzediği değerlendirmesinde bulunarak, "Bence Avrupa halklarının çoğu birbirine nispeten benziyor. Dolayısıyla birbirlerinden çok farklı olmaları söz konusu değil" dedi.

Türkiye'nin, Estonyalılar için en gözde turizm merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Reinart, Estonyalı turistlerin Türkiye'de her zaman sıcak karşılandığının altını çizdi.

Reinart, görevine başlamadan önce Türkiye'de çok sayıda yeri ziyaret ettiğini belirterek, "Sadece üç aydır burada olduğum için gitmek istediğim her yere gidemedim, bu yüzden faaliyetlerimi kesinlikle başkentle sınırlamayacağım" diye konuştu.

Görev süresi boyunca Türkçe öğrenmek için çaba göstereceğini dile getiren Reinart, Türk yetkililerin çok iyi derecede İngilizce konuşması sayesinde şimdiye kadar zorluk yaşamadığını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE DESTEK

Büyükelçi Reinart, Estonya'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini 2005'te güçlü şekilde desteklediğini anımsatarak, "Türkiye'nin AB üyesi olması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla müzakereleri başlattığımızdan beri hedefimiz hep bu olmuştur" dedi.

Estonya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki yüksek vize ret oranlarının nedeninin ülkesinin Ankara Büyükelçiliğinin sadece Türkiye'ye değil çok sayıda yakın ülkeye de hizmet vermesi olduğunu kaydeden Reinart şunları söyledi:

"Bu durum da ret oranının yükselmesine neden oluyor. Türk vatandaşlarıyla ilgili elimizde ayrı bir istatistik yok ancak Türk vatandaşlarındaki oran, Ankara büyükelçiliğindeki toplam ret oranı kadar yüksek değil. Görülen oran elçilik tarafından verilen tüm vizelerle ilgili ve Türkiye'den tüm komşu ülkelere vize vermemizin istatistikler üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu açık."

Büyükelçi Reinart, 7 Eylül'de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmuştu.