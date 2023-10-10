Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası kaderi bugün belli oluyor

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi bugün açıklanıyor.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası kaderi bugün belli oluyor

Editör: Barış Atakan

UEFA Yönetim Kurulu'nun TSİ 10.30'daki toplantısının ardından, aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirecek. EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahiplerinin açıklanacağı tören ise TSİ 13.00'te başlayacak.
EURO 2032 ev sahipliği için tek aday, Türkiye ve İtalya ortaklığı bulunuyor.
EURO 2032'yi İtalya ile birlikte düzenleme kararı olan Türkiye, EURO 2028 adaylığından ise çekildi.
Türkiye'nin çekilmesinin ardından, EURO 2028'in ev sahipliği için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı karşısında rakip kalmadı.
TFF, EURO 2032 adaylık başvurusunun kabul edilmesi durumunda EURO 2028 adaylığından çekileceğini önceden duyurmuştu.
İKİ ÜLKE 5'ER ŞEHİR BELİRLEYECEK
EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.
İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi olarak açıklanmasının ardından ise iki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.
Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Ev sahibi şehirlerin belirlemesi için aceleye gerek yok. Üç sene içerisinde yapılacak görüşmelerle açılış, kapanış, grup maçları ve finaller nerede oynanacak, bunlar netleşir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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