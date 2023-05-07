Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar Edirne'deki Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Kırklareli'ndeki Dereköy sınır kapılarında oylarını kullanıyor.

Sınır kapılarında tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy veriliyor. Oy verme işlemi 14 Mayıs pazar Günü saat 17.00'de sona erecek.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan Abdullah Dora, tatil için Türkiye'ye geldiğini İzmir, Bodrum ve Antalya'yı gezdikten sonra memleketi Sivas'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını dileyen Dora, ifadelerini kullandı.

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Almanya'dan gelen Haktan Yıldız da kısa süreliğine Türkiye'deki işlerini halletmek için geldiğini ve yurda giriş yaparken sınır kapısında oyunu kullandığını anlattı.

"Hoş bir duygu, vatanımıza milletimize hayırlısı neyse o olsun" diyen Yıldız, "Buraya geldiğinizde kimlik yada pasaportunuzla başvurunuzu yapıyorsunuz. Oy pusulasınızı alıyorsunuz. Cumhurbaşkanı ve parti seçiminizi yapıp milletvekili açısından, zarfa koyup oyunuzu atıyorsunuz." dedi.

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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sınır kapısındaki işlemleri sırasında görevliler tarafından oy kullanabilecekleri alana yönlendiriliyor.

Vatandaşlar, il seçim kurulu tarafından kurulan bir sandıkta oylarını kullanıyor.

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