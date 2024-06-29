Türkiye'nin Avusturya maçını yayınlamama kararı aldılar

EURO 2024 Son 16 Turu maçında 2 Temmuz Salı günü A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleye günler kala ev sahibi Almanya'dan flaş bir karar geldi. Almanya'da devlet televizyonları Türkiye'nin son 16 turunda Leipzig'de Avusturya ile karşılaşacağı maçı devlet televizyonlarından yayınlamama kararı aldı.

Yaklaşık 4 milyon gurbetçi vatandaşın yaşadığı Almanya'da, üç ayda bir olmak üzere devlet kanalları ARD ve ZDF için 55.08 Euro tutarında Radyo Televizyon vergisi ödenirken, Almanya'daki Türkler televizyon vergisi ödedikleri halde, devlet kanallarında maçı takip edemeyecekler.

Mücadelenin Telekom platformu üzerinde bulunan Magenta TV, ücretli yayınlanacağı konuşuluyor.

TÜRKLER ALMANLAR'I GEÇTİ

Bunun yanı sıra Alman basını, EURO 2024'te sona eren grup maçlarının ardından ülkelerin taraftar sayılarını paylaşırken; Türkiye 130 bin taraftar ile turnuvanın ev sahibi Almanya'yı geride bırakmayı başardı.