Türkiye'nin ayakkabı devi iflasın eşiğinde. 4 ay önce yangın çıkmıştı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren Pan Ayakkabı Taban Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, nisan ayında fabrikasında çıkan yangının ardından ekonomik darboğaza sürüklendi. Yangın, üretim tesislerinde ciddi hasara yol açarken, şirketin mali dengesi altüst oldu.

Artan borçlar ve nakit akışı sorunları nedeniyle firma, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme, şirketin talebini kabul ederek 3 aylık geçici mühlet verdi ve süreci denetlemek üzere 3 uzman konkordato komiseri atadı. Komiserler, şirketin mali durumunu detaylıca inceleyecek, alacaklılarla görüşmeleri koordine edecek ve raporlarını mahkemeye sunacak.

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca, alacaklılara ilandan itibaren yedi gün içinde itiraz hakkı tanındı. Alacaklılar, konkordato mühletinin gereksiz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurabilecek. İtirazlar sonrası mahkeme, şirketin geleceğine karar verecek. Pan Ayakkabı, 30 yılı aşkın süredir ayakkabı taban üretiminde sektörün önemli oyuncularından biriydi.

Ancak, pandemi dönemi, artan maliyetler ve yangının etkisiyle firma zor günler geçiriyor. Sektör temsilcileri, şirketin toparlanma şansının konkordato sürecine bağlı olduğunu belirtiyor. Çalışanlar ve tedarikçiler ise sürecin sonucunu endişeyle bekliyor. Mahkemenin nihai kararı, Pan Ayakkabı’nın iflastan kurtulup kurtulamayacağını belirleyecek.