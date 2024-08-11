Türkiye’nin ayakkabı ihracatında artış

Ayakkabı sektörüne dahil olan küresel deri ve deri mamulleri üretim endüstrisinin senelik ortalama yüzde 6,2 büyüme göstermesi ve, sektörün 2027’de 490,2 milyar dolar büyüklüğünü aşması tahmin ediliyor.

2030’da 6,8 milyar dolarlık hedef

Dünyanın 6. büyük üreticisi konumunda bulunan Türk ayakkabı sektörü, 2030’da 6,8 milyar dolarlık ticaret hacmini amaçlıyor.

2024’ün ilk 6 ayında Türkiye'nin ayakkabı ihracatı 588,7 milyon dolar olarak açıklanırken, ithalat 760,7 milyon dolar oldu.

Sektörün dış ticaret hacmi ise bu dönemde 1,3 milyar dolar olarak belirlendi.

İlgili dönemde en fazla ihracat 76,8 milyon dolarla Suudi Arabistan'a yapıldı. Irak, 48,3 milyon dolar, Almanya 39,2 milyon dolar, Rusya 26,3 milyon dolar ve İtalya 23,6 milyon dolar olarak açıklandı.

Türkiye, 2023’te 1,2 milyar dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştirdi. Sektörün dış ticaret hacmi ise 2,4 milyar dolar oldu.