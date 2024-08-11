Türkiye’nin ayakkabı ihracatında artış

Kaynak: AA
Türkiye’nin ayakkabı ihracatında artış

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı, 2024’ün ilk 6 ayında 588,7 milyon dolar oldu.

Ayakkabı sektörüne dahil olan küresel deri ve deri mamulleri üretim endüstrisinin senelik ortalama yüzde 6,2 büyüme göstermesi ve, sektörün 2027’de 490,2 milyar dolar büyüklüğünü aşması tahmin ediliyor.

2030’da 6,8 milyar dolarlık hedef

Dünyanın 6. büyük üreticisi konumunda bulunan Türk ayakkabı sektörü, 2030’da 6,8 milyar dolarlık ticaret hacmini amaçlıyor.

2024’ün ilk 6 ayında Türkiye'nin ayakkabı ihracatı 588,7 milyon dolar olarak açıklanırken, ithalat 760,7 milyon dolar oldu.

Sektörün dış ticaret hacmi ise bu dönemde 1,3 milyar dolar olarak belirlendi.

İlgili dönemde en fazla ihracat 76,8 milyon dolarla Suudi Arabistan'a yapıldı. Irak, 48,3 milyon dolar, Almanya 39,2 milyon dolar, Rusya 26,3 milyon dolar ve İtalya 23,6 milyon dolar olarak açıklandı.

Türkiye, 2023’te 1,2 milyar dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştirdi. Sektörün dış ticaret hacmi ise 2,4 milyar dolar oldu.

İlgili Haberler
Fed yetkilisinden faiz mesajı
Fed yetkilisinden faiz mesajı
Son Haberler
Taha Akgül veda etti Spor
Taha Akgül veda etti
Harris ile Trump arasındaki fark açılıyor Dünya
Harris ile Trump arasındaki fark açılıyor
Acun Ilıcalı kancayı attı Spor
Acun Ilıcalı kancayı attı
Sakarya'da çift kuyruklu kertenkele görüldü Yaşam
Sakarya'da çift kuyruklu kertenkele görüldü
Maltepe'de süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı Gündem
Maltepe'de süt yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı Yaşam
Türkiye'nin en uzun yaşam süresine sahip illeri açıklandı
Twitch yayıncısı Amouranth tahtını devretti Magazin
Twitch yayıncısı Amouranth tahtını devretti