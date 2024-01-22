Türkiye'nin bu ilçesinden kilo kilo altın çıkıyor. İngiliz arabasıyla gezerken buldu

Kaynak: Konhaber
Türkiye'nin bu ilçesinden kilo kilo altın çıkıyor. İngiliz arabasıyla gezerken buldu
Konya’da İngiliz bir mühendis bölgede binde 6.5 – 9 arası miktarda altın ve gümüş bulunduğunu açıkladı.

2023 yılında Türkiye’de 30 milyar doların üzerinde altın ithalatı gerçekleştiği ortaya çıkarken üretilen altın miktarı ise 38 ton olduğu öğrenildi.

Konya’da bulunan altın madeninin keşfedilme hikayesini duyanlar şaşıp kalıyor.

Elde edilen bilgilere göre, İngiliz altın firmasında çalışan bir mühendis karayolu ile Antalya’ya tatile giderken yol kenarında bir kayada gördüğü damar dikkatini çekti.

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Arabasını kenara çekip kayaç üzerindeki damarda incelemelerde bulunan mühendis bir örnek alıp firmaya incelemek üzere gönderdi.

İnceleme yapan İngiliz firması bölgede binde 6.5 – 9 arası miktarda altın ve gümüş bulunduğunu açıkladı.

6 TON’A YAKIN ALTIN

Konya’nın Meram ilçesi İnlice mahallesinde bulunan bu maden de daha önceleri Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yapılan açıklamada 5-6 ton civarında bir altın yatağı olabileceği aktarılmıştı.

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