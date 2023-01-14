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Türkiye'nin cennet arazileri bir bir yok ediliyor: Marmaris İçmeler, İzmir Çeşme, Didim Altınkum, Balıkesir Edremit, Ankara Çayyolu...

Marmaris İçmeler, İzmir Çeşme, Didim Altınkum, Balıkesir Edremit, Ankara Çayyolu gibi Türkiye’nin en değerli noktalarındaki kamuya ait 10 arazi ve taşınmaz daha özelleştiriliyor.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 17:15
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Türkiye'nin cennet arazileri bir bir yok ediliyor

Türkiye'nin cennet arazileri bir bir yok ediliyor: Marmaris İçmeler, İzmir Çeşme, Didim Altınkum, Balıkesir Edremit, Ankara Çayyolu...
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Türkiye’nin en değerli cennet bölgelerinde bulunan kamuya ait arazilerin, koyların, eğitim ve dinlenme tesislerinin özelleştirme kapsamında haraç mezat satışı sürüyor.

Birbirinden değerli 7 kamu arazisinin daha satışını onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özelleştirme kapsamındaki 3 ayrı taşınmazın satış öncesi imar planları değişikliğine de onay verdi.

Kamuya ait o arazi ve taşınmazlar şöyle:

Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Muğla Marmaris İçmeler’deki Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nin bulunduğu 18 bin 466 metrekare taşınmaz, üzerindekilerin bir bütün halinde 545 milyon TL’ye Türkiye İş Bankası’na satıldı.

Mülkiyeti Hazine’ye kayıtlı, İzmir Çeşme’deki 2 bin 500 metrekare taşınmazın 2136/2500 hissesi 31 milyon 500 bin TL’ye Cerem Elektronik’e satıldı.

Mülkiyeti Hazine’ye kayıtlı İzmir Çeşme’deki 2 bin 838 metrekare taşınmazın 1623/2400 hissesi 55 milyon 150 TL’ye Cerem Elektronik’e satıldı.

Mülkiyeti Hazine’ye kayıtlı İstanbul Tuzla’daki 10 bin 286 metrekare taşınmaz 48 milyon TL bedelle Evren Alkan Ortak Girişim Grubu’na satıldı.

Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı İstanbu Tuzla’daki 4 bin 290 metrekare taşınmaz 24 milyon 500 bin TL’ye Varyapı Varlışaplar İnşaat’a satıldı.

Mülkiyeti Hazine’ye kayıtlı İstanbul Tuzladaki 4 bin 878 metrekare taşınmaz 26 milyon 600 bin TL’ye Yavuz Doruk’a satıldı.

Mülkiyeti Sümer Holding’e ait ve Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara Çankaya’daki 49 dönüm taşınmazın bir miktar hissesi 360 milyon TL bedelle LÖSEV’e satıldı.

İMAR PLANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK ERDOĞAN TARAFINDAN ONAYLANDI

Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı Aydın Didim Altınkum’daki denize sıfır 26 bin 877 metrekare taşınmaza, “Ticaret-Turizm Alanı (emsal 0.50, Yençok 2 kat), Günübirlik Teis Alanı (emsal 0.20, Yençok 5.50 metre), park, otopark ve yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik plan değişiklikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara Çankaya Çayyolu’ndaki 28 bin 570 metrekare taşınmaza, “Gelişme Konut Alanı (emsal 1.50, Yençok 15 kat), Park ve yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik plan değişikliği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

Mülkiyeti TCDD’ye ait Balıkesir Edremit Akçay’daki denize 50 metre mesafedeki taşınmaza, “Ticaret-turizm-konut alanı) kullanım kararları getirilmesine yönelik plan değişikliği AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.
 

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1950
14.01.2023 17:48
Dışkı gazını poşete doldurup sırtında taşıyan insanlar, atom bombasına sahip tek müslüman ülke Pakistanlı, bilim ülkesi oldu Taliban, Allah bizi bu sona uğratmasın !!  
 
1950
14.01.2023 17:44
Vallahi bu ülkenin satılacak tek malı arazisi, diğer değerler kaçıyor, kendini hurafeden kurtarmaya, baksanıza bir zamanlar ilim ülkesi, dışkı gazını poşete dolduruyor, sırtlanıp köye yalla  
 
muhalefet adam
14.01.2023 17:39
hayatımda gördüğüm en aç gözlü siyasi parti ak parti olsa gerek  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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