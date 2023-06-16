Türkiye'nin dev kömür şirketi iflasın eşiğinde. Kömür kralı olarak anılıyordu

Türkiye'de 70 yıldır faaliyet gösteren ve "Kömür Kralı" olarak anılan dev şirketin iflası istendi. Haksız yere azledildiği gerekçesiyle avukat Recep Gazi Civelek, Kutman Ticaret Limited Şirketi aleyhine iflas davası açtı.

Türkiye'nin dev kömür şirketi iflasın eşiğinde. Kömür kralı olarak anılıyordu

Milli Gazete'nin haberine göre, iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi ama bu kez iflas davacı tarafından istendi. Türkiye’nin köklü şirketlerinden biri olan ve bir dönemin ‘kömür kralı’ Kutman Ticaret için iflas istendi.

Kutman Ticaret’in temeli 70 yıl önce Kutmangil Ailesi tarafından İstanbul’da atıldı. Madencilik alanında faaliyet yürüten Kutman Ticaret ‘kömür kralı’ olarak anılıyor. Bu kez şirket Av. Recep Gazi Civelek ile karşı karşıya kaldı.

Haksız yere azledildiği gerekçesiyle davacı avukat Recep Gazi Civelek, Kutman Ticaret Limited Şirketi aleyhine İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde doğrudan alacaklı tarafından iflas davası açtı.

Mahkeme, iflas istenen Kutman Ticaret için ön inceleme duruşması için 7 Aralık 2023 saat 13.30’a gün verdi. İflası istenen şirketten ise herhangi bir açıklama yapılmayacağı bildirildi.

DURUŞMA 7 ARALIK'TA

Av. Recep Gazi Civelek, vekalet ücreti alacağı olduğu iddia ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Reddedilen dava sonrası Civelek’in avukatı kararı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliyesi 46. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını kaldırdı.

Kararda, Av. Civelek’e ödemesinin yapılması gerektiğine hükmedildi. 2 Şubat 2023 tarihinde çıkan İstinaf Mahkemesi kararı icraya konuldu. Şirkete, Civelek için 2 milyon 750 bin liralık icra ödeme emri gönderildi ancak ödeme yapılmadı.

Bu gelişme üzerine Av. Civelek’in avukatı bu kez doğrudan iflas talepli İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, ön inceleme duruşmasını önümüzdeki 7 Aralık 2023 saat 13.30’da yapma kararı aldı.

BASIN SEKTÖRÜNDE DE FAALİYET GÖSTERDİ

İflas davası ile gündeme gelen 70 yıllık geçmişi olan Kutman Ticaret madencilik sektörünün en büyüklerinden biriydi. Şirketin temelleri, Kutmangil Şirketler Grubu’nun kurucusu Ragıp Kutmangil tarafından atıldı. Kutmangil, 1949’da Etibank müteahhitliği ile işe başladı.

Kutmangil, bakanlar kurulu kararı ile imtiyazlı maden ruhsatı sahibi oldu. 50’li yılların ortasında İstanbul’da Ağaçlı Köyünde kömür üretimine başladı. 1970’li yıllara gelindiğinde ise grubun başına, ikinci kuşaktan Halis Kutmangil geçti.

1988’e gelindiğinde ise, grubun başına bu kez M. Bekir Kutmangil geçti. Bekir Kutmangil döneminde aile; madencilik ve Türkiye’nin ilk özel ormancılık şirketini kurmanın yanı sıra basın sektöründe de Günaydın ve Tan gazeteleriyle faaliyet gösterdi.

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