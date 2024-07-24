Türkiye'nin dev milyarderlerine soruşturma. Şirketlerinde binlerce insan çalışıyor

İzmir-İstanbul O-5 Otoyolu'ndaki elektrikli araçlara şarj istasyonlarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik bir ön soruşturma yürüten Rekabet Kurulu kararını verdi.

İKİ ŞİRKETE SORUŞTURMA

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu Otoyol İşletme ve Bakım AŞ ve ZES Dijital Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

PARA CEZASI GELEBİLİR

Kurulun soruşturmasının ardından bu iki kurumu suçlu bulması durumunda para cezası vermesi bekleniyor.

BİRİ NUROL HOLDİNG'E DİĞERİ ZORLU HOLDİNG'E BAĞLI

İstanbul-İzmir O-5 Otoyolu'ndaki "Oksijen" hizmet tesislerini işleten Otoyol İşletme ve Bakım AŞ Nurettin Çarmıklı'nın sahibi olduğu Nurol Holding'e bağlıyken, Türkiye'nin farklı noktalarında şarj istasyonu kuran ZES Dijital Ticaret AŞ ise Ahmet Nazif Zorlu'nun sahibi olduğu Zorlu Holding'e bağlı.

İşte Rekabet Kurulu'nun açıklaması:

"Otoyol İşletme ve Bakım AŞ ve ZES Dijital Ticaret AŞ hakkında soruşturma açıldı. (24.7.2024)

İzmir-İstanbul O-5 Otoyolu’nda elektrikli araçlara şarj hizmeti sunulması faaliyeti bakımından münhasırlık yaratan uygulamalarla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 04.07.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak;

i) Otoyol İşletme ve Bakım AŞ (OİB) ve ZES Dijital Ticaret AŞ (ZES) hakkında O-5 Otoyolu üzerindeki şarj ağı işletmeciliği pazarındaki münhasırlık uygulamaları sebebiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ve 6. maddesinin ihlal edildiğine yönelik,

ii) Ayrıca OİB hakkında, şarj ağı işletmeciliği pazarındaki teşebbüsler arasında ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edildiğine yönelik soruşturma açılmasına, 24-28/679-M sayı ile karar vermiştir.

OİB, Kocaeli ve İzmir’i Osmangazi Köprüsü üzerinden birbirine bağlayan İstanbul-İzmir O-5 Otoyolu’nda bulunan Oksijen isimli hizmet tesislerinin tek işletmecisidir.

ZES ise Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi alanlarında faaliyet göstermektedir.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz"