Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. Çok sayıda ülkeye ihracat yapıyordu

Konya merkezli Yıldız Profesyonel Kozmetik Kimya A.Ş., 26 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen iflas etti. Geçen yıl konkordato ilan eden şirket, bu süre zarfında yaşadığı ekonomik zorlukların üstesinden gelemeyerek faaliyetine son vermek zorunda kaldı.

Yıldız Kozmetik, bünyesinde barındırdığı 8 marka ile tanınan bir firma olarak, özellikle kozmetik maskeler, tonikler ve şampuanlar gibi ürünler üretiyordu. Ancak, bu güçlü marka portföyü, global ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeterli destek bulamadı.

Konya'daki fabrikasında 50 kişilik bir istihdam sunan Yıldız Profesyonel Kozmetik, 100’den fazla çeşit ürün üretimi gerçekleştiriyordu. Yerel iş gücüne katkı sağlarken, aynı zamanda birçok ülkeye ihracat yaparak uluslararası pazarda da varlık göstermekteydi.

Son yıllarda yaşanan küresel ekonomik durgunluk, birçok Türk şirketini etkisi altına aldı. Yıldız Kozmetik'in iflası, bu zorluğun bir yansıması olarak görülüyor. Uzmanlar, ekonomik belirsizliklerin ve artan maliyetlerin bu tür iflasları kaçınılmaz hale getirdiğini ifade ediyor.

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Yıldız Profesyonel Kozmetik Kimya'nın konkordato başvurusunu reddetti. Mahkemenin kararı, şirketin iflasına hükmetti ve bu durum, çalışanlar ve tedarikçiler için yeni belirsizlikler yarattı.

Yıldız Kozmetik’in iflası, Türk kozmetik sektöründe büyük ses getirdi.