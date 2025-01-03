Türkiye'nin dev şirketi yabancılara satıldı. 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyordu

Türkiye'nin önde gelen akü üreticisi Mutlu Akü, ABD merkezli Quexco Inc.'ye satıldı. Garanti BBVA liderliğindeki süreç başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin en büyük akü üreticilerinden biri olan Mutlu Akü, ABD merkezli Quexco Inc. tarafından satın alındı. Garanti BBVA'nın liderliğinde, VakıfBank ve Ziraat Bankası ile işbirliği içinde yürütülen hisse satış süreci, başarıyla sonuçlandı. Garanti BBVA, satıcı tarafın münhasır finansal danışmanı olarak süreçte yer aldı.

Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Hakan Birhan, satışın tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Mutlu Akü'nün satın alınmasının bir başarı hikayesi olduğunu belirtti.

Birhan, "Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımcı sermaye girişinin sağlandığı ve mevcut ekonomik koşullarda her zamankinden daha fazla önem arz eden bu işlemin ilgili süreçlerinde liderlik rolünü üstlenmekten gurur duyuyoruz," dedi. Ayrıca, birleşme ve satın alım projelerinin finansman ve danışmanlık süreçlerinde yer almaya devam edeceklerini vurguladı.

Quexco Inc., kurşun madenciliği, eritme ve geri dönüşüm alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan bir şirket. Dallas merkezli bu firma, Mutlu Akü'nün hisselerini devralarak Türkiye'de yeni bir yatırım dönemi başlatmış oldu. Satış işlemi, yüksek enflasyon ve zorlu ekonomik koşulların etkisiyle Güney Afrikalı Metair'in Türkiye'den çekilme kararının ardından gerçekleşti.

Eylül ayında, Güney Afrikalı Metair, 2013 yılında 175 milyon dolara satın aldığı Mutlu Akü'nün yüzde 75'lik hissesini yaklaşık 200 milyon dolara Quexco Inc.'e devrederek Türkiye'den çekilme kararını açıklamıştı. Metair, bu adımı yüksek enflasyon ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle attığını belirtmişti.

Mutlu Akü, bu satışla birlikte yeni bir döneme adım atarken, Quexco Inc.'nin global bilgi birikimi ve teknolojisi ile daha da güçlenmesi bekleniyor. Türkiye'nin 80'den fazla ülkeye akü ihracatı yapan önemli bir firması olarak, Mutlu Akü'nün bu yeni ortaklıkla birlikte pazardaki konumunu daha da güçlendirmesi öngörülüyor.