Türkiye'nin dev şirketinin adı değişti. 3 kıtada 11 tesiste üretim yapıyor

Ekonomist'in haberine göre, Borusan Grubu, 1998 yılından bu yana ortaklık yürüttüğü Alman şirketi ile hisse devri anlaşması imzaladı ve Borusan Mannesmann’ın tamamına sahip oldu. Şirketin yeni adı Türkiye’de Borusan Boru, uluslararası arenada ise Borusan Pipe oldu.

Uluslararası arenada Borusan Pipe adıyla 3 kıtada 11 tesiste üretim gerçekleştirecek ve ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıracak. Borusan Boru, Türkiye ve dünya pazarlarında büyümeye devam edecek.

Şirket, Türkiye’deki yatırımlarının yanı sıra Romanya, ABD ve Almanya’da da yeni tesisler açacak ve üretim kapasitesini artıracak. Şirket, otomotiv, inşaat, genel endüstri ve enerji sektörlerine yönelik boru ürünleri sunacak.

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, Borusan Boru’nun yeni dönemini değerlendirdi. Kafadar, Borusan Grubu’nun 80. yılına yaklaşırken faaliyet gösterdiği her alanda güçlendiğini, topluma fayda sağlama misyonuyla hareket ettiğini belirtti.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK"

Borusan Boru’nun Türk sanayisinin gelişimine tanıklık ettiğini, global bir üreticiye dönüştüğünü ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğini söyledi.

Borusan Boru CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Zafer Atabey, yatırımlar ile güçlerine güç kattıklarını ifade etti. Atabey, Romanya’da otomotive yönelik ürünler üretecek tesislerinin 2024 yılında hizmete gireceğini açıkladı.

Atabey ABD’de inşaat ve genel endüstri uygulamaları alanlarında da ürünler üretebilecek yeni boru üretim hattının önümüzdeki aylarda faaliyete geçeceğini, Nisan ayında satın aldıkları Berg Pipe yatırımının da ciroya katkı sağladığını kaydetti.

Atabey, Borusan Boru olarak performanslarını artırmaya ve global arenada varlıklarını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.