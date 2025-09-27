Türkiye'nin dev tavuk markalarına rekor ceza

Türkiye’nin beyaz et sektöründe faaliyet gösteren dev firmalarına Rekabet Kurulu, önde 3,7 milyar TL’lik rekor ceza kesti. Kurulun incelemesi, piliç eti sektöründe uzun süredir devam eden ileri tarihli fiyat listesi uygulamasının, piyasada rekabeti kısıtladığını ortaya koydu. Bu yöntemle firmaların, alıcılara önceden fiyat bilgisi paylaşarak hassas rekabet bilgilerini yaydığı tespit edildi.

Ceza alan firmalar arasında Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç uzlaşma yolunu seçerek yaklaşık 1 milyar TL’lik cezaya çarptırıldı. Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç, Gedik ve Hastavuk ise toplamda 2,7 milyar TL ödemekle yükümlü kılındı. Kurul, bu cezalarla sektördeki rekabete aykırı uygulamaları durdurmayı hedefliyor.

Ayrıca, yeni düzenlemelerle firmaların fiyat listelerini alıcılara duyurdukları anda yürürlüğe koyması zorunlu hale getirildi. Rekabet Kurulu’nun aldığı bu karar, piliç eti sektöründe bugüne kadar kesilen en yüksek cezalardan biri olarak kayıtlara geçti.