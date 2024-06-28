Türkiye'nin dış borç stoku arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Mart itibarıyla hem brüt hem de net dış borç stoku rakamlarını açıkladı. Ancak, dış borç stoklarında artış veya eksiliş olduğuna dair bir ibareye rastlanmadı. Sadece rakamlar verildi. Ancak, dış borç stokunda eylül 2023 yılı eylül ayına göre 24, 2 milyar dolar artış olduğu görüldü.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Mart 2023 itibarıyla brüt ve net dış borç stokunun miktarı, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye'nin brüt dış borç stoku 506,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borcun milli gelire göre oranı ise yüzde 43,8 olarak açıklandı. 31 Mart tarihine göre net dış borç stoku ise 283,9 milyar dolar olduğu bildirildi. Bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 24,5 seviyesinde gerçekleşti. Hazine garantili dış borç stoku ise 15,7 milyar dolar olarak kayıtlarda yer aldı. Kamu net borç stoku, bu dönemde 6 trilyon 294 milyar lira olarak kaydedildi.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı brüt ve net dış borçların arttığına veya düştüğüne dair herhangi bir not yoktu. Ancak, hem brüt ve hem de net dış borç stokları artmıştı. Eylül 2023'te brüt dış borç stoku, 482,6 milyar dolardı. Brüt dış borç stoku altı ay içinde 24,2 milyar dolar artış göstererek, 506,8 milyar dolara yükselmişti. Net dış borç stoklarında da artış yaşandı. Eylül 2023'ten net dış borç stoğu 263,7 Milyar dolardan 283,9 milyar dolara yükselmişti.