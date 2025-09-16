Türkiye'nin efsane şirketi iflas bayrağını çekti. ABD ve Avrupa'ya ihracat yapıyordu

Denizli merkezli mermer sektörünün öncü firmalarından TT Stone Emre Yılmaz İnşaat A.Ş., ekonomik darboğaza yenik düştü ve konkordato ilan etti. Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı verdi ve üç uzmanı geçici komiser olarak atadı.

1970’li yıllarda inşaat sektöründe temelleri atılan firma, kalıp, demir ve beton işleriyle faaliyetlerine başladı. 2000’li yıllarda müteahhitlik ve taahhüt projelerine yönelen TT Stone, 2019’da ikinci kuşağın katılımıyla mermer üretimine odaklandı.

Yıllık 150 bin metrekareyi aşan üretim kapasitesiyle ABD, Avrupa ve Avustralya’ya doğal taş ihracatı yapan şirket, cilalı, honlu, kumlu, patinatolu ve kaydırmaz yüzeyli ürünleriyle iç ve dış mekan projelerinde adından söz ettirdi.

Firmanın ihracat odaklı büyümesi, küresel pazarlarda prestij kazandırdı. Ancak artan maliyetler, döviz kuru dalgalanmaları ve küresel ekonomik belirsizlikler, şirketi mali çıkmaza sürükledi. Sektör kaynakları, TT Stone’un borç yükünün sürdürülemez hale geldiğini ve konkordato sürecinin, firmanın yeniden yapılandırma için son çare olduğunu belirtiyor.

Üçüncü kuşağın mimarlık ve mühendislik birikimini projelerine yansıtan şirket, müşteri odaklı üretimle tanınıyordu. Ancak, ekonomik krizin etkisiyle üretim kapasitesini koruyamadı. Konkordato sürecinde, firmanın varlıklarını koruma ve borçlarını yapılandırma çabası izlenecek.

Sektör temsilcileri, TT Stone’un yaşadığı bu krizin, mermer sektöründeki diğer firmalar için de uyarı niteliği taşıdığını vurguluyor. Mahkemenin vereceği nihai karar, şirketin geleceğini belirleyecek.