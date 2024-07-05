Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar göreve başladı

Kaynak: AA
Türkiye'nin eğittiği Somalili subaylar göreve başladı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen törenle TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde yetişen deniz, kara ve hava kuvvetleri subayları göreve başladı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un katıldığı törende subaylara sertifikaları takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, 3 yıl süren eğitimlerini başarıyla tamamlayan subaylara hitaben yaptığı konuşmada, ülkelerini savunma görevlerini üstlenmelerinden dolayı büyük bir minnet duyduğunu ifade etti.

Mahmud ayrıca Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ötürü teşekkür ederek, Türkiye'nin Somali Silahlı Kuvvetleri'ne sağladığı katkıları takdirle karşıladıklarını belirtti.

TURKSOM, 2017 yılından bu yana Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve Somali'nin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

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