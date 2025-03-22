Türkiye'nin ekonomik durumu... Mağaza açılışında indirim izdihamı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Türkiye'nin ekonomik durumu... Mağaza açılışında indirim izdihamı

Bursa'nın, İnegöl ilçesindeki ev eşyası mağazasında, açılışa özel indirim uygulanınca, alışveriş yapmak isteyenler izdihama sebep oldu.

Türkiye'de açlık sınırının 22 bin TL'yi aşarak asgari ücreti ve emekli maaşını geçtiği bugünlerde geçim sıkıntısı kanayan yara oldu. Bazı yerlerde mağazaların indirim kampanyasına ise geçim zorluğu yaşayan vatandaşlara umut oluyor. Ancak yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda izdihamlar yaşanıyor. Biri daha ise Bursa'da yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ev eşyası mağazasında, açılışa özel indirim uygulanınca, alışveriş yapmak isteyenler izdihama neden oldu.

İnegöl İlçesi Alanyurt yolunda ev eşyaları satan mağazada, açılışa özel indirim kampanyası yapıldı. Satılacak ürünlerin fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Uzun kuyruklar oluşturan bölge halkı, görevlilerin kapıları açmasıyla bir anda içeri girmek isteyince izdihama neden oldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Türkiye'nin ekonomik durumu... Mağaza açılışında indirim izdihamı

Türkiye'nin ekonomik durumu... Mağaza açılışında indirim izdihamı

Türkiye'nin ekonomik durumu... Mağaza açılışında indirim izdihamı

Son Haberler
Samsun’da 2 farklı adrese operasyon
Samsun’da 2 farklı adrese operasyon
Çanakkale'de provokatif eylem şüphelilerine gözaltı
Çanakkale'de provokatif eylem şüphelilerine gözaltı
Szymanski İtalyan devlerini peşinden sürüklüyor: Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı
Szymanski İtalyan devlerini peşinden sürüklüyor: Fenerbahçe’nin istediği bonservis ortaya çıktı
Konya'da uyuşturucu operasyon! 4 ev ve otomobile el konuldu
Konya'da uyuşturucu operasyon! 4 ev ve otomobile el konuldu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı