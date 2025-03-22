Türkiye'nin ekonomik durumu... Mağaza açılışında indirim izdihamı

Türkiye'de açlık sınırının 22 bin TL'yi aşarak asgari ücreti ve emekli maaşını geçtiği bugünlerde geçim sıkıntısı kanayan yara oldu. Bazı yerlerde mağazaların indirim kampanyasına ise geçim zorluğu yaşayan vatandaşlara umut oluyor. Ancak yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda izdihamlar yaşanıyor. Biri daha ise Bursa'da yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ev eşyası mağazasında, açılışa özel indirim uygulanınca, alışveriş yapmak isteyenler izdihama neden oldu.

İnegöl İlçesi Alanyurt yolunda ev eşyaları satan mağazada, açılışa özel indirim kampanyası yapıldı. Satılacak ürünlerin fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Uzun kuyruklar oluşturan bölge halkı, görevlilerin kapıları açmasıyla bir anda içeri girmek isteyince izdihama neden oldu. O anlar ise kameraya yansıdı.