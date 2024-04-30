Türkiye'nin elektrik üretimi şubat ayında arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu şubat ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu" açıkladı. Rapora göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,2'si hidroelektrik santrallerinden, yüzde 24,7'si ithal kömürle çalışan santrallerden, 12,7'si linyit, yüzde 12,2'si doğal gaz ve yüzde 10,9'u rüzgar santrallerinden gerçekleştirildi.

Türkiye'deki elektrik üretimi şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 25 milyon 615 bin 763 megavatsaat olarak gerçekleştirildi.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 13,4 artıış gösterdi. Böylece 21 milyon 559 bin 654 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Tüketim bölümlere ayrıldığında ise yüzde 40,2'si sanayide kullanıldı. Tüketimin 30,7 meskenlerde tüketilirken, yüzde 25,8'i kamu ve özel hizmetler sektöründeki aboneler tarafından harcandı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,4 olarak açıklanırken, tarımsal faaliyetlerde tüketildi.

TÜKETİCİ SAYISI DA VE KURULU GÜÇ DE ARTTI

Elektrikte tüketici sayısı, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 2,1 artış göstererek 49 milyon 829 bin 477'e ulaştı.

Kurulu gücün yüzde 25,9'unu doğal gaz, yüzde 24,6'sını barajlı hidroelektrik, yüzde 12,4'ünü rüzgar enerjisi, yüzde 10,8'ini ithal kömür ve yüzde 10,6'sını linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.