Türkiye’nin Elektrikli Otobüsü’ne İYİ ziyaret

Bursa / Gökhan DERE - YENİÇAĞ

Şehir içi belediye otobüs serilerinde dünyada ve Avrupa’da “sıfır emisyon” mottosuyla üretim yapan üreticiler arasına giren ve Avrupa’nın tercih edilen yeni nesil şehir otobüsü üreticileri arasında olan Güleryüz Karoseri’yi ziyaret eden Prof.Dr.İsmail Tatlıoğlu,Güleryüz Karoseri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevda Keskin Gülmez’den, tasarımı Türk mühendislere ait ve bataryası yerli üretim olan, Türkiye’nin elektrikli otobüsü “Panora” hakkında bilgi aldı.

'PANORA' İLE DENEME SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

1967 Yılında ağaç kasa karoseri imalatı ile başlayan ve bugün 250 çalışanı ile yılda 600 otobüs üretimi kapasitesine ulaşan, şehir içi otobüs üreticileri arasında yerli ve köklü bir marka olan Güleryüz Karoseri’nin,2004 yılından bugüne, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Rusya, Polonya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İtalya gibi birçok ülkeye otobüs ve midibus ihracatı yaptığını söyleyen Gülmez, Güleryüz Karoseri’nin, Avrupa’da şehir içi turist taşımacılığı ve toplu taşımacılık için en çok tercih edilen çift katlı otobüslerinin elektrikli serisini ve Kuzey Amerika pazarı için üretilen, 8,6 metrelik elektrikli otobüsü Panora ile Türkiye ve uluslararası otobüs pazarının en iddialı firması olduklarını belirterek, “Hedefimiz, sektörün lideri ve önde gelen ilk firması olmaktır.” dedi.

“Bursa’nın markası Güleryüz’ün, yeni nesil elektrikli otobüs üretimi ile uluslararası rakiplerine karşı boy göstermesi, Türkiye’nin ve Bursalı sanayicilerinde gururu oldu.” diyen Tatlıoğlu, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otobüsü “Panora” ile de bir deneme sürüşü gerçekleştirdi.