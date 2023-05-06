Türkiye’nin Elektrikli Otobüsü’ne İYİ ziyaret

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof.Dr. İsmail Tatlıoğlu, Avrupa’nın önemli çift katlı tur otobüsü üreticileri arasında yer alan GüleryüzKaroseri’nin Bursa’da bulunan fabrikasını ziyaret etti.

Türkiye’nin Elektrikli Otobüsü’ne İYİ ziyaret

Bursa / Gökhan DERE - YENİÇAĞ

Şehir içi belediye otobüs serilerinde dünyada ve Avrupa’da “sıfır emisyon” mottosuyla üretim yapan üreticiler arasına giren ve Avrupa’nın tercih edilen yeni nesil şehir otobüsü üreticileri arasında olan Güleryüz Karoseri’yi ziyaret eden Prof.Dr.İsmail Tatlıoğlu,Güleryüz Karoseri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevda Keskin Gülmez’den, tasarımı Türk mühendislere ait ve bataryası yerli üretim olan, Türkiye’nin elektrikli otobüsü “Panora” hakkında bilgi aldı.

whatsapp-image-2023-05-06-at-18-29-45-1.jpeg

'PANORA' İLE DENEME SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

1967 Yılında ağaç kasa karoseri imalatı ile başlayan ve bugün 250 çalışanı ile yılda 600 otobüs üretimi kapasitesine ulaşan, şehir içi otobüs üreticileri arasında yerli ve köklü bir marka olan Güleryüz Karoseri’nin,2004 yılından bugüne, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Rusya, Polonya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İtalya gibi birçok ülkeye otobüs ve midibus ihracatı yaptığını söyleyen Gülmez, Güleryüz Karoseri’nin, Avrupa’da şehir içi turist taşımacılığı ve toplu taşımacılık için en çok tercih edilen çift katlı otobüslerinin elektrikli serisini ve Kuzey Amerika pazarı için üretilen, 8,6 metrelik elektrikli otobüsü Panora ile Türkiye ve uluslararası otobüs pazarının en iddialı firması olduklarını belirterek, “Hedefimiz, sektörün lideri ve önde gelen ilk firması olmaktır.” dedi.

whatsapp-image-2023-05-06-at-18-29-45.jpeg

“Bursa’nın markası Güleryüz’ün, yeni nesil elektrikli otobüs üretimi ile uluslararası rakiplerine karşı boy göstermesi, Türkiye’nin ve Bursalı sanayicilerinde gururu oldu.” diyen Tatlıoğlu, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otobüsü “Panora” ile de bir deneme sürüşü gerçekleştirdi.

whatsapp-image-2023-05-06-at-18-29-46.jpeg

Öne Çıkanlar
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Doktora 'damar yolu açılmadı' saldırısı Yaşam
Doktora 'damar yolu açılmadı' saldırısı
'Yeşil Pasaport hususiye dönebilir' diyen Süleyman Soylu'dan yalanlama Siyaset
'Yeşil Pasaport hususiye dönebilir' diyen Süleyman Soylu'dan yalanlama
Babacan: Demokrasi kazanacak herkes umutlanacak! Siyaset
Babacan: Demokrasi kazanacak herkes umutlanacak!
Marmaris'te Hıdırellez Halk Plajı’nda kutlandı Güncel
Marmaris'te Hıdırellez Halk Plajı’nda kutlandı
Manchester City Leeds'i İlkay ile yıktı. Arsenal ile puan farkı açıldı Spor
Manchester City Leeds'i İlkay ile yıktı. Arsenal ile puan farkı açıldı
Ekrem İmamoğlu: Mülakat çöpe, liyakat memleketin gündemine Siyaset
Ekrem İmamoğlu: Mülakat çöpe, liyakat memleketin gündemine
Terör örgütü Hizbullah'ın zulüm ve işkence dolu tarihi. CHP'li Onur Aydın paylaştı Güncel
Terör örgütü Hizbullah'ın zulüm ve işkence dolu tarihi. CHP'li Onur Aydın paylaştı