Türkiye'nin Elon Musk'a ne verdiği ortaya çıktı. Gizemli konuların yazarı açıkladı

Editör: Ersoy Özdem

Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu genel görüşmeleri için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk ile görüşmesi gündem olmuştu.

Bu görüşmenin Elon Musk’ın sahip olduğu Tesla markasının Türkiye’de yatırım yapması konulu olduğu dile getirilse de gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Gizemli konuların yazarı olmakla tanınan Hayati Şık, Erdoğan-Musk görüşmesinin ardından Elon Musk’ın elinde Recep Tayyip Erdoğan’in kitabı ile gözükmesinin ve görüşmeye kendi çocuğu ile birlikte gelmesinin aslında çok iyi çalışılmış uluslararası PR olduğunu açıkladı.

“ELON MUSK ÇOK RİSKLİ”

Simge Fıstıkoğlu’nun yayınına katılan Hayati Şık, Elon Musk’ın çok riskli bir adam olduğunu belirtti. “Bu görüşmenin amacının Türkiye’ye yatırımlar mıdır, yoksa farklı bir nedeni var mıdır?” sorusunu yönelten yazar Şık, konuşmasına şöyle devam etti: “Elon Musk'ın eline trilyon dolar verseniz o kitabı almaz.

Yani demek ki Elon Musk bizden ne aldı da o kitabı o şekilde sundu?

Gösterdi ve çocuğuyla geldi. Bu çok çalışılmış bir uluslararası PR”

MUSK’IN GÖZÜ TÜRKİYE’DEKİ BOR MADENİNDE

Elon Musk’ın ürettiği Tesla marka otomobillerin, Uzay araçlarının, Starlink uydularının hepsinin Lityum Pil ile çalıştığını ifade eden Hayati Şık, bu Lityum Pil’lerin de ‘Bor’ ile çalıştığını belirterek konuşmasını şu şekilde bitirdi: “Elon Musk'ın bütün yani yaptığı Tesla'lar, uzay araçları, Starling'ler lityum pille çalışıyor.

Lityum pil, Bor madeninden elde ediliyor.

Türkiye'ye, Dünya’daki Bor madeni en çok olan ülke.

Biz bu bor madenlerini eğer muska sunuyorsak çok risk var”