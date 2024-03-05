Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri belli oldu

Kaynak: AA
Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri belli oldu
Türkiye'nin en büyük 100 elektrik üreticisinin belirlendiği MW100 Türkiye Araştırması'nda, 21 bin 802 megavatlık üretim kapasitesiyle Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) zirvede yerini aldı.

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile Enerji Günlüğü şirketiniin hazırladığı raporu "MW100, Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması"na göre, kamu kuruluşu EÜAŞ sektördeki ağırlığını etkili şekilde sürdürüyor.
Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2023’ten beri sahip oldukları kurulu güç özelinde yapılan araştırma kapsamında, EÜAŞ'a bağlı santrallerin 21 bin 802 megavatlık kurulu gücü bulunuyor.
Bu kapasite, Türkiye'nin 106 bin 659 megavat olan toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 20'sini oluşturuyor. EÜAŞ'ın kurulu gücünün 14 bin 451 megavatı hidroelektrik santrallerden, 4 bin 735 megavatı doğal gaz santrallerinden, 2 bin 424 megavatı yerli kömür santrallerinden ve 17 megavatı rüzgar santrallerinde sağlanıyor.
Özel sektörde ise 3 bin 978 megavat kurulu güçle bu alanda en büyük şirket ENKA olarak kayıtlara geçti. ENKA, bu kapasiteyle Türkiye'nin toplam üretim kapasitesinin yüzde 4'ünü oluşturdu.
En büyük üçüncü elektrik üreticisi ise 3 bin 792 megavatlık kurulu gücüyle Enerjisa olarak belirlendi. Alman E.ON ile Sabancı Holding ortaklığı Enerjisa, ilk 3 arasında en dengeli kaynak dağılımına sahip şirket olarak dikkat çekti.
Diğer yandan, MW100 Türkiye, elektrik üretim sektörünün kaynaklar bazındaki Top 10 oyuncularını da ortaya çıkardı. Kömür santrallerinde Eren Enerji, hidroelektrikte EÜAŞ, rüzgar santrallerinde Polat Holding, jeotermalde Zorlu Enerji listede birinci sırada yer aldı.

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