Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin en büyük yerel kripto varlık işlem platformu CoinMENA’yı 240 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmayla satın aldı.

Paribu, CoinMENA anlaşmasıyla Türkiye birleşme ve satın alma tarihinin en büyük fintech satın almasına imza attı. Ayrıca Paribu, Türkiye’nin kripto sektöründeki ilk uluslararası satın almasını gerçekleştirmiş oldu.

İKİ MENA ÜLKESİNDE LİSANSLI FAALİYET GÖSTERİYOR

2020’de Bahreyn'de Talal Tabbaa ve Dina Sam’an tarafından kurulan CoinMENA, CoinMENA B.S.C. ünvanlı şirketiyle lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak hizmet veriyor. Dubai’de konumlanan CoinMENA FZE ise Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) tarafından verilen sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) lisansıyla faaliyet gösteriyor.

Bugüne kadar aralarında BECO, Arab Bank Switzerland, Circle ve Bunat Ventures gibi fonların da olduğu yatırımcılardan 20 milyon dolara yakın yatırım aldığı bilinen CoinMENA, 45’ten fazla ülkeden 1,5 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor. 50’den fazla kripto varlıkta ABD dolarının yanı sıra Bahreyn Dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Suudi Arabistan Riyali gibi 8 yerel para birimiyle işlem yapma olanağı sunan CoinMENA, tezgah üstü (OTC) altyapısı gibi kurumsal hizmetleriyle de MENA bölgesinin lider kripto varlık platformları arasında konumlanıyor.

YASIN ORAL: “PARİBU’NUN BÜYÜME YOLCULUĞUNDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral, “Anlaşma, yalnızca Paribu için değil, Türkiye ve MENA kripto varlık ve finans ekosistemi için de dönüm noktası niteliği taşıyor. Paribu olarak, Türkiye'nin finansal teknoloji sektöründeki en büyük, kripto dikeyindeki ilk uluslararası anlaşmasına imza attığımız için gururluyuz. MENA bölgesinin önde gelen kripto varlık platformu CoinMENA, Paribu'nun bölgesel genişleme hedefleri için stratejik bir seçim. Paribu'nun teknoloji altyapısını ve CoinMENA'nın bölgesel içgörülerini bir araya getiren bu anlaşma, MENA bölgesindeki milyonlarca kullanıcıya regüle, hızlı ve güvenli finansal hizmetlere erişim sunarak bölgenin dijital varlık ve finans ekosisteminde yeni bir standart oluşturacak” dedi.

Paribu’nun bu anlaşmayla kripto benimsemesinin en yüksek olduğu pazarların başında gelen MENA bölgesinde lisanslı bir oyuncuya dönüştüğünü vurgulayan Yasin Oral, “2025 itibarıyla platformumuz ve saklama kuruluşumuz için faaliyet izni başvurularımızı tamamladık. Paribu mühendisleri tarafından geliştirilen ColdShield® teknolojimizle Türkiye’de ve dünyada dijital varlık saklamada yeni standartlar belirledik. Geniş yetkili aracı kurumumuz Paribu Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için kuruluş izni aldık. Bugün de düzenleyici çerçevelerin netleşmesiyle küresel bir trende dönüşen kripto sektörü konsolidasyonunu MENA’ya taşıyoruz. Bugünden itibaren Paribu'nun büyüme yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor” ifadelerini kullandı.

“BÖLGESEL UZMANLIK, PARİBU'NUN TEKNOLOJİ YETKİNLİĞİYLE BİR ARAYA GELECEK”

Paylaştıkları ortak açıklamada MENA kripto varlık pazarının büyümeye ve olgunlaşmaya devam ettiğine vurgu yapan CoinMENA Kurucu Ortakları Talal Tabbaa ve Dina Sam’an, “Paribu ile güçlerimizi birleştirmek, bu ivmeyi daha da hızlandırmamıza yardımcı olacak. CoinMENA’nın bölgesel uzmanlığını Paribu’nun teknolojik yetkinliğiyle bir araya getirerek, Türkiye ve MENA bölgesindeki kullanıcıları güçlendirecek kapsamlı bir finansal ürün ekosistemi geliştirmeye hazırlanıyoruz. Bu satın alma, CoinMENA’nın tarihindeki en önemli dönüm noktası niteliğinde. Anlaşma, bugüne kadar ortaya koyduğumuz yapının gücünü teyit ediyor. Birlikte, bölgede finans alanında erişim ve inovasyona yeni standartlar kazandıracağız” dedi.

Paribu hakkında

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, 2017’den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin oluşumuna ve gelişimine öncülük ediyor. Kripto varlık işlem platformuyla hızlı, kolay, güvenli bir deneyim ve 200’den fazla kripto varlıkla işlem yapma imkanı sağlıyor. Paribu, çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®’ı geliştiren ve Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojisiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olan Paribu Custody ile kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık saklama hizmeti sunuyor. Paribu Self ile bireyler ve girişimlere kripto varlık cüzdan uygulaması sağlıyor. Yarının teknolojilerini gençlerle birlikte geliştirmek amacıyla 2020’den bu yana Paribu Hub ile üniversitelere, öğrenci kulüplerine ve ekosisteme değer katan topluluklara odaklanan iş birlikleri ve hibe programları yürütüyor. Paribu Ventures ile blokzincir, kripto varlık, web3 ve fintech alanlarında yatırım yapan Paribu; blokzincir bilinirliğini artırmak hedefiyle Paribu Reads çatısı altında teknoloji ve finans okuryazarlığını geliştirecek kaynakları okuyucuyla buluşturuyor. Türkiye’de spor kültürünün geleceğine katkı sağlamak için 2021'den bugüne Team Paribu çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kültür sanat alanında çok sayıda partnerle iş birlikleri geliştirerek Türkiye’de sanatın etki alanının genişlemesine katkı sağlayan Paribu, 2025 yılı itibarıyla kültür sanata verdiği desteği disiplinler arası üreticilere yeni bir ifade alanı açan Paribu Art mekanıyla somutlaştırdı. Kadıköy, İstanbul’da konumlanan Paribu Art, farklı kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra ilham verici zirve, kongre ve buluşmalara da ev sahipliği yapıyor. Paribu yine 2025 yılında Paribu Pass ile bu alandaki katkısını genişletti. Topluluk odaklı bilet satış platformu olan Paribu Pass; tiyatrodan sinemaya, konserden festivale kültür ve sanatın tüm paydaşları için biletleme deneyimi sunuyor.

CoinMENA hakkında

2020’de Talal Tabbaa ve Dina Sam'an tarafından kurulan CoinMENA, MENA bölgesinin önde gelen yerel oyuncusu olarak, bölgedeki yeni ve deneyimli yatırımcılar için kripto varlık yatırımını erişilebilir kılıyor. CoinMENA, Bahreyn'de CoinMENA B.S.C ünvanlı şirketiyle, Dubai'de de CoinMENA FZE ünvanlı şirketiyle lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar aralarında BECO, Arab Bank Switzerland, Circle ve Bunat Ventures gibi fonların da olduğu yatırımcılardan 20 milyon dolara yakın yatırım aldığı bilinen CoinMENA, 45’ten fazla ülkeden 1,5 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor. 50'den fazla kripto varlıkta ABD dolarının yanı sıra 8 yerel para birimiyle işlem yapılabilen CoinMENA, tezgah üstü (OTC) altyapısı gibi kurumsal hizmetleriyle MENA'nın en büyük lisanslı kripto varlık platformları arasında yer alıyor.