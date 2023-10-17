Türkiye'nin en büyük krater gölü kurumak üzere

Bitlis'te bulunan Nemrut Krater Gölü, iklim değişikliği nedeni ile kuraklık ile karşı karşıya.

KAYNAK: İHA
Türkiye'nin en büyük krater gölü kurumak üzere

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü’nde, ilklim değişikliği nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandı.

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Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü de kuraklık ve iklim değişikliğinden nasibini aldı.

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Türkiye’nin birçok bölgesindeki göl ve akarsular gibi Nemrut Krater Gölü’nde de su seviyesi düştü.
Ünal Emen isimli vatandaş, Türkiye’nin göz bebeği Nemrut Krater Gölü’nün de kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisi altına girdiğini söyledi.

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Emen, yerli ve yabancı doğaseverlerin uğrak mekanı olan krater gölünün yeniden eski su seviyesini yakalamasını temenni ettiklerini belirtti.

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