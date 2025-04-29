Türkiye’nin en büyük modüler terfi binası Bilecik’te açıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin en büyük modüler terfi binası Bilecik’te açıldı

Bilecik’te Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet verecek olan Türkiye'nin en büyük modüler terfi merkezi hizmete girdi.

Bilecik / Serhat Kaya / YENİÇAĞ
Bilecik Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tesisler, modern altyapı imkanları sayesinde su ihtiyaçlarını artık daha verimli bir şekilde karşılayacak ve üretim süreçlerini hızlandıracak.

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile birlikte inşaat süreci tamamlanarak faaliyete geçen modüler terfi binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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Vali Aygöl yaptığı açıklamada, "Bozüyük OSB de yılların su problemi çözüldü. Türkiye’nin en büyük modüler tipli su deposu Bozüyük ilçemizde faaliyete geçti.

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Artık OSB’de faaliyet gösteren firmalarımız kesintisiz su ile üretimlerini artıracaklar. İlimize, İlçemize ve sanayi kuruluşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

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