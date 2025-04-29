Türkiye’nin en büyük modüler terfi binası Bilecik’te açıldı

Bilecik / Serhat Kaya / YENİÇAĞ

Bilecik Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tesisler, modern altyapı imkanları sayesinde su ihtiyaçlarını artık daha verimli bir şekilde karşılayacak ve üretim süreçlerini hızlandıracak.



Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile birlikte inşaat süreci tamamlanarak faaliyete geçen modüler terfi binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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Vali Aygöl yaptığı açıklamada, "Bozüyük OSB de yılların su problemi çözüldü. Türkiye’nin en büyük modüler tipli su deposu Bozüyük ilçemizde faaliyete geçti.

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Artık OSB’de faaliyet gösteren firmalarımız kesintisiz su ile üretimlerini artıracaklar. İlimize, İlçemize ve sanayi kuruluşlarımıza hayırlı olsun" dedi.