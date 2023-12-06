Türkiye'nin en çok satan otomobiline zam geldi

Fiat, aralık ayında Egea fiyatlarını artırdı Fiat, Türkiye’nin en çok satan otomobili olan ve Bursa’da üretilen Egea modelinin fiyatlarını aralık ayında yükseltti. Şirket, bu ay geçerli olacak yeni fiyat listesini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye'nin en çok satan otomobiline zam geldi

2015 yılında piyasaya çıkan Egea, 8 yıldır Türkiye pazarının lideri konumunda. Fiat’ın güçlü ve global bir oyuncusu olan Egea, hem sedan hem de hatchback versiyonlarıyla müşterilerin beğenisini kazanıyor.

Fiat, aralık ayında Egea fiyatlarında 17 bin TL’ye varan bir zam yaptı. Buna göre, Egea’nın başlangıç fiyatı 777 bin 900 TL’den 794 bin 900 TL’ye çıktı. Egea’nın en yüksek fiyatlı versiyonu ise 1 milyon 94 bin 900 TL oldu.

Egea modellerinin önceki ve yeni fiyatları şu şekilde:

Egea Sedan - 777 bin 900 TL > 794 bin 900 TL
Egea Cross - 850 bin 900 TL > 877 bin 900 TL
Egea Cross Wagon - 1 milyon 191 bin 900 TL > 1 milyon 228 bin 900 TL
Egea Hatchback - 827 bin 900 TL > 854 bin 900 TL

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