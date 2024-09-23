Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2024'te trafiğe kaydedilen araçlara ilişkin istatistikleri açıkladı. Bu veriler, yakıt türünden renge ve araç tipine kadar en çok satılan otomobilleri de ortaya koydu.

Ağustos ayında trafiğe kaydedilen araçların %54,7'sini motosikletler, %31,3'ünü otomobiller, %8,4'ünü kamyonetler, %2,8'ini traktörler, %1,6'sını kamyonlar, %0,7'sini minibüsler, %0,4'ünü otobüsler ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki aya göre %23,6 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydedilen araç sayısı otobüslerde %27,5, özel amaçlı taşıtlarda %20 artarken, otomobillerde %39,2, kamyonlarda %27,9, kamyonetlerde %24,6, traktörlerde %18,9, minibüslerde %10,9 ve motosikletlerde %10,9 azaldı.

Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydedilen araç sayısı %10,2 azaldı. Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydedilen araç sayısı özel amaçlı taşıtlarda %55,6, otobüslerde %32,4, minibüslerde %28,7, motosikletlerde %5,7 artarken, otomobillerde %26,2, kamyonetlerde %26,2, traktörlerde %13,1 ve kamyonlarda %3,5 azaldı.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 30 milyon 469 bin 319 oldu. Bu araçların %52,2'sini otomobiller, %19,3'ünü motosikletler, %15,2'sini kamyonetler, %7,4'ünü traktörler, %3,2'sini kamyonlar, %1,7'sini minibüsler, %0,7'sini otobüsler ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 935 bin 945 adet aracın devri yapıldı. Devir yapılan araçların %65,6'sını otomobiller, %14,6'sını kamyonetler, %12,7'sini motosikletler, %2,7'sini traktörler, %1,9'unu kamyonlar, %1,8'ini minibüsler, %0,5'ini otobüsler ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 66 bin 210 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin %12,7'si Renault, %9,9'u Fiat, %8,8'i Volkswagen, %6,4'ü Hyundai, %5,9'u Skoda, %4,8'i Peugeot, %4,6'sı Citroen, %4,6'sı Toyota, %4,5'i Opel, %4,0'ı Dacia, %4,0'ı Mercedes-Benz, %3,4'ü Nissan, %3,1'i Audi, %2,7'si Ford, %2,5'i Honda, %2,5'i BMW, %2,2'si Kia, %2,1'i Chery, %1,5'i Volvo, %1,2'si Cupra ve %8,7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 749 bin 5 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,7 artarak 1 milyon 749 bin 5 adet oldu. Trafikten kaydı silinen araç sayısı ise %2 azalarak 19 bin 624 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam araç sayısında 1 milyon 729 bin 381 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydedilen otomobillerin %64,1'i benzinli, %13,9'u hibrit, %12,6'sı dizel, %8,3'ü elektrikli ve %1,1'i LPG'liydi. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 otomobilin %34,7'si dizel, %32,4'ü LPG, %29,9'u benzin, %2,0'ı hibrit ve %0,9'u elektrikliydi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,2'ydi.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydedilen otomobillerin %32,6'sı 1300 cc ve altı, %22,2'si 1401-1500 cc, %17,1'i 1301-1400 cc, %13,0'ı 1501-1600 cc, %6,1'i 1601-2000 cc ve %0,7'si 2001 cc ve üstü motor silindir hacmine sahipti.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydedilen otomobillerin %38,7'si gri, %25,8'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,2'si mavi, %6,1'i kırmızı, %2,8'i yeşil, %0,9'u turuncu, %0,7'si sarı, %0,5'i kahverengi ve %0,4'ü diğer renklerdeydi.