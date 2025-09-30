Türkiye'nin en güvenli şehri deniliyordu! Uzman isimden korkutan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Ankara’nın “deprem açısından güvenli” olduğuna dair yaygın kanaatin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Seyitoğlu, başkentte şehir merkezine yakın üç aktif fay hattı bulunduğunu ifade ederek bunların Eldivan-Elmadağ Tektonik Kaması, Abdüsselam Tektonik Kaması ve Beypazarı Kör Bindirme Zonu olduğunu açıkladı.

“7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR”

Söz konusu fayların Kuzey Anadolu Fayı, Eskişehir Fayı ve Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu gibi aktif faylara yakın olduğunu ifade eden Seyitoğlu, özellikle Eldivan-Elmadağ tektonik kamasında yaşanabilecek bir kırılmanın, 6,5 ila 7 büyüklüğünde bir deprem yaratabileceğini açıkladı. Seyitoğlu, bu fayların Kuzey Anadolu Fayı, Eskişehir Fayı ve Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu gibi aktif hatlara yakın konumda olduğunu belirtti.

Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Özellikle Eldivan-Elmadağ tektonik kamasında meydana gelebilecek bir kırılmanın 6,5 ila 7 büyüklüğünde bir depreme yol açabileceğini dile getirdi.Prof. Dr. Seyitoğlu, Ankara’daki yapı stoğunun riskine işaret ederek, kentsel dönüşüm çalışmalarının Demetevler’den başlaması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki binaların oldukça zayıf olduğuna değinen Seyitoğlu, “Herhangi bir incelemeye bile gerek kalmadan riskin yüksek olduğu açıkça görülüyor” dedi.