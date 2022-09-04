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Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan '”Yaşam Memnuniyet Araştırması'” sonucunda Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri belli oldu.

Galeri Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 21:51
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 21:52
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan '”Yaşam Memnuniyet Araştırması'” sonuçları açıklandı.

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İllerin mutsuzluk sıralamasının yapıldığı sonuçlarda Diyarbakır’da mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 24,75 olarak açıklandı. Diyarbakır, verilere göre Türkiye’nin en mutsuz ili oldu.

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Tunceli’deki yüzde 24,2’lik oran Tunceli’yi en mutsuz 2'nci şehri oldu.

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Şanlıurfa ise yüzde 21,04’lük oranla en mutsuz üçüncü il oldu.

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Türkiye’nin mutsuzluk oran sıralamasında son sırada yer alan Isparta şehri en mutlu il olarak kayıtlara geçti.

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Isparta’nın bir sıra ilerisinde yer alan Bolu, Türkiye’nin en mutlu 2’nci ili oldu.

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En mutlu 3’üncü il ise Bilecik oldu.

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