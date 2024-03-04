Türkiye'nin en obez ili belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin en obez ili belli oldu
Türkiye Obezite Araştırma Derneği’ni Türkiye’nin en obez ilini açıkladı. Vatandaşlar ilin diyet yapmaya uygun bir il olmadığını söyledi.

Dünyada 1 milyar kişinin savaştığı obezitede Türkiye, 200 ülke arasında kadınlarda 42’nci sıradayken, erkeklerde ise 60’ıncı sırada yer alıyor. Obezite, kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve bazı kanserler dahil pek çok ciddi hastalığın olma riskini arttırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa’da birinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin peşinden yüzde 63.7 ile İngiltere, yüzde 62.3 ile Yunanistan, yüzde 61.6 ile İspanya ve yüzde 59.5 ile Fransa geliyor.

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DİYET YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL

Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) verilerine göre ise en obez il Adana oldu. Çok zengin bir mutfağa sahip ve lezzetli yemeklerin olduğu Adana’da ise uzmanlar vatandaşlara spor yapmaları konusunda telkinde bulundu. Vatandaşlar ise Adana’da diyet yapmanın pek mümkün olmadığını söyledi.

TOAD, en fit ili de açıkladı. Türkiye’nin en fit ili Erzurum oldu.

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