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  • Türkiye’nin en önemli antik kenti şantiye alanına döndü. Ağaçları da kesiyorlar

Türkiye’nin en önemli antik kenti şantiye alanına döndü. Ağaçları da kesiyorlar

Türk turizminin en önemli noktalarından biri olan Efes Antik kenti şantiye alanına döndü. Antik kentin olduğu bölgede kafeterya ve yeni nesil teknoloji müzesi için yapılan inşaata bölge halkı tepki gösterdi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 11:26
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Türkiye’nin en önemli antik kenti şantiye alanına döndü

Türkiye’nin en önemli antik kenti şantiye alanına döndü. Ağaçları da kesiyorlar
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İzmir’de Efes Antik Kenti adeta şantiye alanına döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından antik tiyatronun tam karşısında daha önce jandarma noktası olarak kullanılan alana ticari işletmeler, kafeterya ve yeni nesil teknoloji müzesi için inşaata başlanıldı. Antik kentin olduğu bölgedeki inşaat çalışmaları bölge halkının tepkilere neden oldu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, alandaki ağaçların kesilerek 3 bin 500 metrekarelik kapalı alan oluşturulacağını söyledi. Sengel, “Efes'in göbeğine, antik tiyatronun karşısına, jandarmanın çıktığı yere 4 bin metrekarelik boş alana ağaçları da keserek, 321 metrekaresi ticari perakende alanı, 400 metrekaresi kafeterya mıdır, restoran mıdır belli olmayan 3 bin 500 metrekare kapalı alan nasıl yapılır” diye tepki gösterdi.

Ceritoğlu Sengel şunları dile getirdi: “Söz konusu proje, dijital müze, ticari alan ve kafeterya alanını içerecek şeklinde gündeme geldi. Efes Selçuk turizmine katkı sağlayabilecek dijital müze gibi projeleri usulüne ve yasalara uygun olarak, yerel ekonomimize zarar vermeyecek şekilde olduğu sürece faydalı görürüz. Fakat zarar verecek bir projeyi onaylamamız mümkün değil.”

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Vatandaş
15.01.2023 12:38
İstanbul a ihanet ettik dediler, biz yanlış anlamışız bundan sonra da bütün ülkeye ihanet edeceğiz demek istemişler.  
 
Vatandaş
15.01.2023 12:38
İstanbul a ihanet ettik dediler, biz yanlış anlamışız bundan sonra da bütün ülkeye ihanet edeceğiz demek istemişler.  
 
Baki
15.01.2023 12:19
Ülke talan döneminemi girdi bunun hesabını soracak makam yokmu  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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